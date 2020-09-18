ABD: 5 ülke daha İsrail'le ilişkilerini normalleştirmeyi düşünüyor

Beyaz Saray; Orta Doğu'dan 3, bölge dışından 2 olmak üzere toplamda 5 ülkenin daha İsrail'le ilişkilerini normalleştirmek istediğini açıkladı.

ABD'nin öncülüğünü yaptığı, Arap ülkeleriyle İsrail arasında başlatılan normalleşme sürecinin resmiyet kazanmasının ardından, başka ülkelerden de adımlar gelmeye başladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Kalemi Mark Meadows, Trump'ın seçim kampanyası için gittiği Wisconsin eyaletinde basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.

5 ÜLKE DAHA İSRAİL'LE İLİŞKİLERİNİ NORMALLEŞTİRMEYİ DÜŞÜNÜYOR

Meadows, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn arasındaki normalleşme anlaşmalarının önemine değinerek, "5 ülke daha İsrail'le ilişkilerini normalleştirmeyi ciddi şekilde düşünüyor, bunların üçü bölgeden, ikisi ise bölge dışından." değerlendirmesini yaptı.



Meadows, ülke ismi açıklamaktan kaçındı.

TRUMP, BM KONUŞMASI İÇİN NEW YORK'A GİTMEYECEK

Öte yandan Meadows, Trump'ın salı günü Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul görüşmeleri kapsamındaki konuşmasını yapmak üzere New York'a gitmeyeceğini belirtti.



Meadows, Trump'ın BM konuşmasını Washington'da kalıp Beyaz Saray'dan yapacağını dile getirdi.



Koronavirüs nedeniyle bu yılki BM Genel Kurul toplantıları büyük oranda sanal gerçekleştirilecek.



