Dolar
7.5546
0.1046%
Euro
8.9577
0.0424%
Altın
1953.74
0.4912%
Borsa
1110.66
0%
G. Altın
474.341
0.5551%
Bitcoin
82541.63
-0.1383%
19ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 19 C
    ABD: 5 ülke daha İsrail'le ilişkilerini normalleştirmeyi düşünüyor

    ABD: 5 ülke daha İsrail'le ilişkilerini normalleştirmeyi düşünüyor

    Beyaz Saray; Orta Doğu'dan 3, bölge dışından 2 olmak üzere toplamda 5 ülkenin daha İsrail'le ilişkilerini normalleştirmek istediğini açıkladı.
    • AA
    • 18.09.2020 - 07:55
    • Güncelleme : 18.09.2020 - 07:55
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    ABD'nin öncülüğünü yaptığı, Arap ülkeleriyle İsrail arasında başlatılan normalleşme sürecinin resmiyet kazanmasının ardından, başka ülkelerden de adımlar gelmeye başladı.

    ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Kalemi Mark Meadows, Trump'ın seçim kampanyası için gittiği Wisconsin eyaletinde basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.

    5 ÜLKE DAHA İSRAİL'LE İLİŞKİLERİNİ NORMALLEŞTİRMEYİ DÜŞÜNÜYOR

    Meadows, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn arasındaki normalleşme anlaşmalarının önemine değinerek, "5 ülke daha İsrail'le ilişkilerini normalleştirmeyi ciddi şekilde düşünüyor, bunların üçü bölgeden, ikisi ise bölge dışından." değerlendirmesini yaptı.

    Meadows, ülke ismi açıklamaktan kaçındı.

    ABD: 5 ülke daha İsrail le ilişkilerini normalleştirmeyi düşünüyor #1

    TRUMP, BM KONUŞMASI İÇİN NEW YORK'A GİTMEYECEK

    Öte yandan Meadows, Trump'ın salı günü Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul görüşmeleri kapsamındaki konuşmasını yapmak üzere New York'a gitmeyeceğini belirtti.

    Meadows, Trump'ın BM konuşmasını Washington'da kalıp Beyaz Saray'dan yapacağını dile getirdi.

    Koronavirüs nedeniyle bu yılki BM Genel Kurul toplantıları büyük oranda sanal  gerçekleştirilecek.

    ABD: 5 ülke daha İsrail le ilişkilerini normalleştirmeyi düşünüyor #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir