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    ABD, 500 milyon doz Pfizer-BioNTech aşısı alıyor

    ABD Başkanı Joe Biden, ihtiyaç sahibi yaklaşık 100 ülkeye bağışlamak üzere 500 milyon doz Pfizer/BioNTech koronavirüs aşısı satın alacağını söyledi.
    • İHA
    • 10.06.2021 - 21:15
    • Güncelleme : 10.06.2021 - 21:17
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    ABD, 500 milyon doz Pfizer-BioNTech aşısı alıyor

    ABD Başkanı Joe Biden, G7 Zirvesi öncesi yaptığı açıklamada, aşı çalışmalarına ilişkin bir duyurudu bulundu.

    500 MİLYON DOZ AŞIYI İHTİYAÇ SAHİBİ ÜLKELERE DAĞITACAK

    Biden, ABD'nin ihtiyaç sahibi yaklaşık 100 ülkeye bağışlamak üzere 500 milyon doz Pfizer/BioNTech koronavirüs aşısı satın alacağını duyurdu.

    DAĞITIMI GELECEK YIL İÇİNDE TAMAMLANACAK

    Biden, satın alınacak bu aşıların dağıtımının gelecek yıl içinde tamamlanacağını da belirtti.

    ABD, 500 milyon doz Pfizer-BioNTech aşısı alıyor #1

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