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    ABD, 8 Çinli şirketi kara listeye aldı

    ABD Hazine Bakanlığı, aralarında drone üreticisi DJI'nin de olduğu 8 Çinli teknoloji firmasını yaptırım kara listesine ekledi.
    • AA
    • 17.12.2021 - 07:03
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    ABD, 8 Çinli şirketi kara listeye aldı

    ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu 8 şirketin Çin'deki etnik ve dini azınlıkların, özellikle Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki ağırlıklı olarak Müslüman Uygur azınlığının biyometrik gözetimini ve takibini aktif olarak desteklediği aktarıldı.

    8 TEKNOLOJİ ŞİRKETİ KARA LİSTEYE ALINDI

    Açıklamada, aralarında drone üreticisi DJI'nin de bulunduğu 8 teknoloji şirketinin yaptırım kara listesine alındığı kaydedildi.

    Kararla ABD'li kişilerin bu kuruluşlarla bağlantılı halka açık belirli menkul kıymetlerin alımları veya satımlarını yapmasının yasaklanacağı ifade edildi.

    ABD, 8 Çinli şirketi kara listeye aldı #1

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