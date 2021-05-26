ABD Adalet Bakanlığı Sivil Haklar Dairesi başına ilk defa siyahi bir kadın seçildi

ABD Adalet Bakanlığı Sivil Haklar Dairesi başına ilk defa siyahi bir kadın seçildi

Senatoda yapılan oylamada, Sivil Haklar Departmanı’nın başına Kristen Clarke’ın geçmesi onaylandı. Birimin başına 1957’den bu yana ilk kez siyahi bir kadın atanmış oldu.

ABD'de polis şiddeti ile hayatını kaybeden George Floyd’un vefatının 1’inci yılında, Senatoda bir oylama yapıldı.

Bu oylama ile ABD tarihinde bir ilke imza atıldı.

Adalet Bakanlığı Sivil Haklar Dairesi’nin başına, 1957 yılından bu yana ilk kez siyahi bir kadın atandı.

LEHİNE OY KULLANAN TEK CUMHURİYETÇİ

Kristen Clarke, 51’e 48 oy ile Sivil Haklar Dairesi’nin başına geçti.

Cumhuriyetçi Senatör Susan Collins, Clarke lehine oy kullanan tek Cumhuriyetçi oldu.

CUMHURİYETÇİLE DESTEKLEMEYİ REDDETTİ

Cumhuriyetçi Senatörler Ted Cruz, Josh Hawley ve Mitch McConnell ise polis reformu konusundaki görüşlerini gerekçe göstererek Clarke'ın adaylığını desteklemeyi reddetti.

DOĞRU ADAY OLMADIĞINI İFADE ETMİŞTİ

McConnell dün yaptığı açıklamada, ABD genelinde şiddet suçlarındaki artışa işaret ederek, Clarke’ın bu kritik zamanda çok önemli olan bu görev için doğru aday olmadığını ifade etmişti.