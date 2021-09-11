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    ABD, Afgan mültecileri getiren uçuşların kızamık nedeniyle durdurulduğunu açıkladı

    ABD, son dönemde ülkeye getirilen bazı Afganlarda kızamığa rastlanması nedeniyle Afganistan'dan tahliye edilenlerin ABD'ye nakledildiği uçuşları geçici olarak durdurduklarını bildirdi.
    • AA
    • 11.09.2021 - 01:54
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    ABD, Afgan mültecileri getiren uçuşların kızamık nedeniyle durdurulduğunu açıkladı

    Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    Afganistan'dan tahliye edilen kişileri ABD'ye getiren uçuşlara ilişkin Psaki, "ABD, bu uçuşları Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) uyarısı üzerine geçici olarak durdurdu. Son dönemde ABD'ye gelen bazı Afganlarda kızamık teşhis edildi, bu nedenle önlem amaçlı uçuşları durdurduk." bilgisini paylaştı.

    ABD'YE GELEN TÜM AFGANLARA KIZAMIK AŞISI YAPILACAK

    Psaki, kızamık teşhis edilen kişilerin karantinaya alındığını ve CDC'nin ABD'ye gelen tüm Afganlara kızamık aşısı yapacağını kaydetti.

    ABD, Afgan mültecileri getiren uçuşların kızamık nedeniyle durdurulduğunu açıkladı #1

    BIDEN VE CINPING GÖRÜŞMESİ

    ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında dün gece yapılan görüşmeye de değinen Psaki, "Görüşme yaklaşık 90 dakika sürdü. Alışılmış bir görüşmeydi. Aradaki iletişim hattının kopmaması adına böyle bir adım attık." değerlendirmesinde bulundu.

    ABD, Afgan mültecileri getiren uçuşların kızamık nedeniyle durdurulduğunu açıkladı #2

    ABD, Afgan mültecileri getiren uçuşların kızamık nedeniyle durdurulduğunu açıkladı #3

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