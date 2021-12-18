ABD, Afganistan'a ayırdığı teçhizatları Ukrayna'ya göndermeyi planlıyor

Rusya ile gerilime işaret eden ABD basını, Biden yönetiminin Kiev'e askeri destek hazırlığında olduğunu yazdı.

Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilim, Moskova yönetiminin sınıra asker yığdığına dair söylentilerin ardından iyice tırmanmış durumda.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile video konferans yöntemiyle yaptığı son görüşmede, olası bir işgal konusunda Putin'i diplomatik yollardan vazgeçirmek istedi.

UKRAYNA'YA ASKERİ DESTEK HAZIRLIĞI

Wall Street Journal gazetesi, Kiev-Moskova hattında yaşananların ardından Washington yönetiminin Afgan güçleri için ayırdığı askeri ekipmanları Ukrayna'ya göndermek istediğini yazdı.

Haberde, "Biden yönetimi, Afgan ordusu için tahsis edilen helikopterleri ve diğer askeri teçhizatı Ukrayna'ya yönlendirmek için bir planı değerlendiriyor." denildi.

HENÜZ ONAY VERİLMEDİ

ABD'nin, Moskova'nın olası işgal girişimine karşı diyalog yolunu tercih etmeyi sürdürdüğü ve Ulusal Güvenlik Konseyi'nin silah teslimatını henüz onaylamadığı kaydedildi.

EKİPMANLAR ARASINDA RUS YAPIMI HELİKOPTERLER VAR

ABD'li yetkililere dayandırılan haberde, daha önce Afgan Ulusal Güvenlik Güçleri için ayrılan askeri ekipmanlar arasında Rus yapımı Mi-17 helikopterlerin de yer aldığı belirtilerek, "Helikopterler, Ukrayna kuvvetlerine daha fazla hareket kabiliyeti sağlayacak." ifadesi kullanıldı.

HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ İÇİN LOBİ

Öte yandan Ukraynalı bir yetkiliye göre, Rus uçaklarına karşı savunma konusunda Stinger karadan havaya füzeler de dahil olmak üzere hava savunma sistemleri için ABD'de lobi faaliyeti yapılıyor.

İstihbarat raporları, Moskova'nın Ukrayna yakınlarındaki asker yığınağının gelecek ay en üst düzeye ulaşabileceğini söylüyor.



