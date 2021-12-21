ABD: Afganistan'a yardımları sürdüreceğiz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, Afganistan'a şimdiye kadar yaptıkları yardım hakkında konuştu. Price, BM ile çalıştıklarını belirtti.

Taliban kontrolündeki Afganistan konusunda ABD'den açıklama geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ülkesinin Afganistan'a insani yardımlarını sürdüreceğini söyledi.

"YIL BOYUNCA 475 MİLYON DOLAR YARDIMDA BULUNDUK"

Price, düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Afgan halkına insani destek sağlamada küresel lider olarak hareket ettiğini belirtti.

Washington'ın Afganistan'daki durumun farkında olduğunu ifade eden Price, "İnsani yardım söz konusu olduğunda, ABD Afganistan halkına insani yardım sağlamada küresel liderdir. Sadece ağustostan bu yana 208 milyon dolar, yıl boyunca ise yaklaşık 475 milyon dolar yardımda bulunduk." dedi.

"TAAHHÜDÜMÜZ DEVAM EDECEK" AÇIKLAMASI

ABD'nin Afganistan halkının özellikle kış aylarında mali zorluklarla başa çıkmasına yardımcı olmak için Birleşmiş Milletler ile çalıştığını dile getiren Price, ABD'nin, risk altındaki Afganların yerini değiştirme taahhüdünün devam edeceğini ve taahhütlerini yerine getireceğini söyledi.