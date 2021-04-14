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ABD, Afganistan'daki askerlerini geri çekiyor
ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan’daki ABD askerlerinin 11 Eylül 2021’e kadar tamamen geri çekileceğini açıkladı.
- AA
- 14.04.2021 - 21:41
- Güncelleme : 14.04.2021 - 21:52
ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan’daki ABD askerlerinin 11 Eylül 2021’e kadar tamamen geri çekileceğini açıkladı.
"11 EYLÜL'DE TAMAMLANMIŞ OLACAK"
Biden, "Askerler, 11 Eylül saldırılarının 20.yıldönümünden önce çıkmış olacak. Askerleirn çekilmesi 1 Mayıs'ta başlayacak, 11 Eylül'de tamamlanacak. " dedi.
"AFGANİSTAN DEVLETİNİ DESTEKLİYORUM"
Öte yandan Afganistan devletini desteklediğini ifade eden Biden, Türkiye, Pakistan, Rusya, Çin ve Hindistan’ın Afganistan’da barışa destek verdiğini açıkladı.
"SONSUZ SAVAŞI SONA ERDİRMENİN ZAMANI GELDİ"
Biden, Afganistan savaşını işaret ederek, “Sonsuz savaşı sona erdirmenin zamanı geldi” dedi.