ABD, Afganistan'daki Kandahar Hava Üssü'nden çekildi

Amerikan askerlerine ev sahipliği yapan üs, boşaltılarak Afgan Güvenlik Güçleri'ne teslim edildi.

ABD, Afganistan kararı kapsamında çekilmeyi sürdürüyor.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Afganistan'dan çekilmenin yüzde 6 ile 12 arasında tamamlandığını bildirmişti.

ÜS, AFGAN GÜÇLERE TESLİM EDİLDİ

NBC News'in üç savunma yetkilisine dayandırdığı haberine göre, ABD güçleri Afganistan'daki en büyük askeri üslerinden birini terk etti.

Kandahar Hava Üssü, bu haftanın başlarında Afgan Ulusal Savunma Güvenlik Güçleri'ne teslim edildi.

Afganistan'ın güneyinde bulunan Kandahar, ABD ve uluslararası birliklerin bulunduğu ana üslerden biriydi ve 26 binden fazla ABD ve uluslararası birliğe ev sahipliği yapıyordu.

TALİBAN'IN ÜSSE SALDIRISI

Geçen ay Taliban, Kandahar Havaalanı'nı roket saldırısıyla hedef almış, saldırıda herhangi bir can kaybı yaşanmamıştı.

Afganistan'daki 2 bin 500 ABD askeri, Başkan Joe Biden'ın 11 Eylül saldırılarının yıl dönümüne kadar çekilme kararı kapsamında ülkeden çıkarılacak.

ABD yönetimi 29 Şubat 2020'de Taliban ile anlaşmaya varmış ve 1 Mayıs 2021'de Taliban'la Afganistan'dan tamamen çekileceği konusunda mutabık kalmıştı.

ÇEKİLME, 11 EYLÜL'E KADAR TAMAMLANACAK

Ancak Biden yönetimi, 1 Mayıs'tan başlamak üzere 11 Eylül'e kadar tamamen çekilmiş olacaklarını bildirmişti.

Çekilme süreci nisanın son haftasında başlamış ve CENTCOM 4 Mayıs'ta 60 C-17 uçağı dolusu malzemenin çekildiğini, 1300 parça malzemenin imha edilmek üzere Savunma Lojistik Ajansı'na teslim edildiğini kaydetmişti.

Komutanlık çekilen asker sayısını henüz resmi olarak açıklamıyor.