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    ABD, Afganistan'ı NATO üyesi olmayan önemli müttefik konumundan çıkarıyor

    Barack Obama tarafından Afganistan'a tanınan 'NATO üyesi olmayan önemli müttefik statüsünü kaldırmak isteyen Joe Biden Temsilciler Meclis Başkanı'na mektup gönderdi.
    • 07.07.2022 - 09:25
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    ABD, Afganistan'ı NATO üyesi olmayan önemli müttefik konumundan çıkarıyor

    Afganistan, ABD'nin 44. Başkanı Barack Obama tarafından 2012'de "NATO üyesi olmayan önemli müttefik" olarak tanınmıştı.

    ABD Başkanı Joe Biden ise Afganistan'ı bu statüden çıkarmacağını Kongre'ye bildirdi.

    Temsilciler Meclisi Başkanı'na mektup gönderdi

    Biden bu konuyu ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy'e gönderdiği mektubunda, "1961 tarihli Dış Yardımlar Kanunun 517. maddesi uyarınca, Afganistan'ı NATO üyesi olmayan önemli müttefik statüsünden çıkarma niyetimi sizlere bildiriyorum." ifadelerini kullandı.

    ABD, Afganistan ı NATO üyesi olmayan önemli müttefik konumundan çıkarıyor #1

    Bu statüde 20 ülke bulunuyor

    ABD'nin bugüne kadar "NATO üyesi olmayan önemli müttefik" olarak tanıdığı 20 ülke bulunuyor.

    Ülkede ilk kez 1987'de geçen bir yasa ile dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan tarafından Avustralya, Mısır, İsrail, Japonya ve Güney Kore bu kategoriye alındı.

    Körfez bölgesinden ise Bahreyn ve Kuveyt, eski ABD Başkanı George W. Bush tarafından bu kategoriye dahil edilmişti. Son olarak ABD Başkanı Biden, Katar ve Kolombiya'yı söz konusu kategoriye almıştı.


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