ABD, Alina Kabayeva'ya yaptırımları değerlendiriyor

Putin'in sevgilisi olduğu iddia edilen eski jimnastikçi, şimdilik yaptırım listesinin dışında tutuluyor. Kabayeva'ya yaptırımların olası ters etkisine dair görüş alışverişi yapılıyor.

ABD ve Batılı müttefikleri, Rusya'nın en büyük şirketlerini, Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın iş dünyası ve siyasi liderlerini yaptırımlarla hedef alıyor.

Ukrayna savaşı nedeniyle uygulanan yaptırımların gündemindeki bir diğer isim ise Putin'in sevgilisi olduğu iddia edilen eski jimnastik sporcusu Alina Kabayeva.

Kara listeye alınmasının ters tepkisi görüşülüyor

Wall Street Journal gazetesi, Kabayeva'nın henüz yaptırımlara maruz kalmadığına, söz konusu isme yönelik ambargoların askıda olduğuna dikkat çekti.

Haberde, "Yaptırım paketi hazır, ancak 39 yaşındaki eski Olimpiyat jimnastikçisini kara listeye almanın muhtemel ters tepkisi değerlendiriliyor." denildi.

"Putin'in kişisel servetini yurt dışında saklıyor"

ABD'li yetkililerin, Kabayeva'nın "Putin'in kişisel servetini yurt dışında saklamada rol oynadığından" şüphelendiği ve bu yüzden Kabayeva'nın yaptırım hedefindeki isimler arasında yer aldığı kaydedildi.

Eski sporcuya yaptırımı görüşen Amerikalı yetkililerin arasında, Kabayeva'ya yaptırımın Putin'e "büyük zarar" vereceği ve bunun da Moskova ile Washington arasındaki gerilimi daha da tırmandırabileceğine dair inancın hakim olduğu aktarıldı.

ABD Hazine Bakanlığı beklemede

Öte yandan 69 yaşındaki Putin, 38 yaşındaki Kabaeva ile ilişkisi olduğuna dair iddiaları reddediyor.

Alina Kabayeva'ya karşı yaptırım paketi hazırlayan ABD Hazine Bakanlığı'nın halihazırda beklemede olduğu aktarıldı.

ABD'li yetkililerin, Kabayeva'ya yönelik eylemin masadan kalkmadığını söylediği bildirildi.