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    ABD, Almanya’dan yaklaşık 12 bin askerini geri çekiyor

    ABD, Almanya’dan yaklaşık 12 bin askerini geri çekiyor

    ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Almanya'da bulunan 11 bin 900 Amerikan askerini geri çekeceklerini açıkladı.
    • İHA
    • 29.07.2020 - 23:17
    • Güncelleme : 29.07.2020 - 23:17
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    ABD, Almanya’dan yaklaşık 12 bin askerini geri çekiyor

    ABD Savunma Bakanı Mark Esper düzenlediği basın toplantısında, 11 bin 900 askerin Almanya’dan geri çekileceğini ifade etti.

    ASKERİN YARISI İTALYA VE BELÇİKA'DA KONUŞLANACAK

    Esper, ABD Avrupa Komutanlığı (EUCOM) planına göre geri çekilen askerlerin diğer bölgelere sevk edileceğini söyledi.

    Esper’in açıklamasına göre askerlerden 6 bin 400’ü ABD’ye dönecek diğerleri ise İtalya ve Belçika’ya konuşlandırılacak.

    ABD, Almanya’dan yaklaşık 12 bin askerini geri çekiyor #1

    TRUMP "ALMANLAR PARA VERMİYOR" DEMİŞTİ

    Ordusunun Almanya'da, Almanları korumak için bulunduğunu, ancak NATO'ya vermeleri gereken aidatları adil bir bir şekilde ödemediklerini öne süren ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada "Askerlerimiz Almanya’yı korumak için orada, değil mi? Almanya’nın ödeme yapması lazım, yapmıyorlar. Artık enayilik yapmak istemiyoruz. 25 yıldır ticaret ve savunmada bizden faydalandılar" diyerek, Almanya’da bulunan Amerikan askerlerinin sayısının 35 binden 25 bine düşürüleceğini duyurmuştu.

    ABD, Almanya’dan yaklaşık 12 bin askerini geri çekiyor #2

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