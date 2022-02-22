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    ABD: Almanya'nın Kuzey Akım 2 kararından memnunuz

    Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, süreci durdurma kararını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.
    • AA
    • 22.02.2022 - 17:02
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    ABD: Almanya'nın Kuzey Akım 2 kararından memnunuz

    Beyaz Saray, Almanya'nın Rus gazını Almanya'ya taşıyacak Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattının sertifikasyon sürecini durdurma kararını değerlendirdi.

    Almanya'nın kararı, Rusya'nın ayrılıkçı sözde Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerini tanımasının ardından geldi.

    "MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"

    Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Twitter'dan yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın uzun süredir Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Kuzey Akım 2'nin ilerlememesi için Almanya ile hareket edeceğini söylediğini anımsattı.

    Dün gece de bu konuda Almanya ile yakın temasta olduklarını belirten Psaki, "Almanya'nın (süreci durdurma) kararını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

    BEYAZ SARAY YENİ YAPTIRIMLAR AÇIKLAYACAK

    Psaki, ABD'nin de bugün Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar açıklayacağını sözlerine ekledi.

    Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve sözde Lugansk Halk Cumhuriyetini tanımasına imkan veren iki kararnameyi imzalamıştı.

    ABD: Almanya nın Kuzey Akım 2 kararından memnunuz #1

    Bunun ardından Biden imzaladığı kararname ile söz konusu iki bölgeden ticareti yasaklamıştı.

    Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'nın sözde ayrılıkçı cumhuriyetleri tanıması üzerine Rus gazını Almanya'ya taşıyacak olan Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattının sertifikasyon sürecinin durdurulması talimatını verdiğini belirtmişti.


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