ABD'den Türkiye ile göçmen pazarlığı iddialarına yanıt

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden arasında Afgan sığınmacılar konusunda pazarlık yapıldığı iddialarını yalanladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 20 Ocak’ta göreve başlayan ABD Başkanı Joe Biden, ilk yüz yüze görüşmesini 14 Haziran’da Brüksel’de bulunan NATO karargahında, NATO zirvesi sırasında gerçekleştirdi.

Görüşmede ikili ilişkilere dair kritik konular ele alınırken, iki liderin baş başa yaptığı görüşmede Afgan mülteci ve göçmenler konusunda gizli bir anlaşmaya varıldığı iddiaları gündeme gelmişti.

Konuya ilişkin açıklama, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden geldi. Büyükelçilik, iddiaları net bir dille yalanladı.

Sosyal medya üzerinden hem Türkçe hem İngilizce yapılan bir paylaşım ile iddiaların asılsız olduğunun altı çizilerek anlaşma ya da pazarlığın söz konusu olmadığı vurgulandı.

Ortaya atılan tüm iddiaların 'temelsiz' olduğu ifade edildi.

"İDDİALAR TAMAMEN TEMELSİZ"

Büyükelçiliğin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"ABD Büyükelçiliği, Başkan Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında Afgan mülteciler ya da göçmenler konusunda bir 'anlaşma' veya 'pazarlık' yapıldığına dair iddiaların tamamen temelsiz olduğunu belirtmek ister."



