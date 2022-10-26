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    ABD ara seçimleri, 8 Kasım'da yapılacak

    Temsilciler Meclisi'nin tamamı için yapılacak seçimde Senato'nun 35 koltuğu yenilenecek. Cumhuriyetçilerin, Meclis'i ele geçirme olasılığının yüksek olduğu konuşuluyor.
    • 26.10.2022 - 09:35
    • Güncelleme : 26.10.2022 - 09:37
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    ABD ara seçimleri, 8 Kasım'da yapılacak

    ABD'de seçmenler, Kongre'nin Demokratların mı yoksa Cumhuriyetçilerin mi kontrolünde kalacağına karar verecek.

    Bu kapsamda 8 Kasım'da ara seçimler düzenlenecek.

    Temsilciler Meclisi'nin tamamı yenilenecek

    ABD Temsilciler Meclisi'ndeki 435 sandalyenin tamamı, Meclis üyeleri iki yıllık bir süre için seçildiğinden yeniden belirlenecek.

    Demokratlar, 212 Cumhuriyetçi üyeye karşı 220 üye ile Meclis'te az farkla bir avantaja sahip. Ara seçimlerde boş kalan üç koltuk için de seçim yapılacak.

    "Cumhuriyetçilerin, Meclis'i ele geçirme olasılığı yüksek"

    Rice Üniversitesi siyaset bilimcisi Mark Jones, "Cumhuriyetçilerin, Meclis'i ele geçirme olasılığı yüksek." dedi.

    Jones, "Meclis'in kontrolünü elde tutmak, gündem ve kurallar, komitelerden çıkanlar ve gerçekte hangi mevzuatın gündeme geldiği üzerinde kontrol sahibi olmanızı sağlar." şeklinde konuştu.

    Senato'daki 35 koltuk için seçim yapılacak

    Bu nedenle Başkan Joe Biden'in partisi, Meclis çoğunluğunu elinde tutmak için zorlu bir mücadeleyle karşı karşıya.

    100 ABD Senatosu koltuğunun ise 35'i, 2022 ara seçimlerinde yeniden belirlenecek. Bunlardan 12'si Demokratların, 23'ü Cumhuriyetçilerin elinde.

    ABD ara seçimleri, 8 Kasım da yapılacak #1

    Çoğunluğu belirleyecek dört koltuk

    Demokratlar ve Cumhuriyetçiler, Senato'da 50'ye 50 bir eşitliğe sahip. Bu da Demokratların Senato'nun kontrolünü elinde tutmak için ara seçimlerde 12 sandalye kazanması gerektiği anlamına geliyor.

    Jones, "Senato'da çoğunluğu belirleyecek dört koltuk var. İkisi şu anda Cumhuriyetçi olan Pensilvanya ve Wisconsin. Diğer ikisi de Demokrat olan Georgia ve Nevada." diye ekledi.


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