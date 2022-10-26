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- ABD ara seçimleri, 8 Kasım'da yapılacak
ABD ara seçimleri, 8 Kasım'da yapılacak
- 26.10.2022 - 09:35
- Güncelleme : 26.10.2022 - 09:37
ABD'de seçmenler, Kongre'nin Demokratların mı yoksa Cumhuriyetçilerin mi kontrolünde kalacağına karar verecek.
Bu kapsamda 8 Kasım'da ara seçimler düzenlenecek.
Temsilciler Meclisi'nin tamamı yenilenecek
ABD Temsilciler Meclisi'ndeki 435 sandalyenin tamamı, Meclis üyeleri iki yıllık bir süre için seçildiğinden yeniden belirlenecek.
Demokratlar, 212 Cumhuriyetçi üyeye karşı 220 üye ile Meclis'te az farkla bir avantaja sahip. Ara seçimlerde boş kalan üç koltuk için de seçim yapılacak.
"Cumhuriyetçilerin, Meclis'i ele geçirme olasılığı yüksek"
Rice Üniversitesi siyaset bilimcisi Mark Jones, "Cumhuriyetçilerin, Meclis'i ele geçirme olasılığı yüksek." dedi.
Jones, "Meclis'in kontrolünü elde tutmak, gündem ve kurallar, komitelerden çıkanlar ve gerçekte hangi mevzuatın gündeme geldiği üzerinde kontrol sahibi olmanızı sağlar." şeklinde konuştu.
Senato'daki 35 koltuk için seçim yapılacak
Bu nedenle Başkan Joe Biden'in partisi, Meclis çoğunluğunu elinde tutmak için zorlu bir mücadeleyle karşı karşıya.
100 ABD Senatosu koltuğunun ise 35'i, 2022 ara seçimlerinde yeniden belirlenecek. Bunlardan 12'si Demokratların, 23'ü Cumhuriyetçilerin elinde.
Çoğunluğu belirleyecek dört koltuk
Demokratlar ve Cumhuriyetçiler, Senato'da 50'ye 50 bir eşitliğe sahip. Bu da Demokratların Senato'nun kontrolünü elinde tutmak için ara seçimlerde 12 sandalye kazanması gerektiği anlamına geliyor.
Jones, "Senato'da çoğunluğu belirleyecek dört koltuk var. İkisi şu anda Cumhuriyetçi olan Pensilvanya ve Wisconsin. Diğer ikisi de Demokrat olan Georgia ve Nevada." diye ekledi.