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    ABD, Arakanlı Müslümanlara karşı işlenen suçu 'soykırım' olarak tanıdı

    ABD, Arakanlı Müslümanlara karşı işlenen suçu 'soykırım' olarak tanıdı

    ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Myanmar ordusunun Arakanlı Müslümanlara karşı işlediği suçları "soykırım" olarak tanıdıklarını açıkladı.
    • AA
    • 21.03.2022 - 16:50
    • Güncelleme : 21.03.2022 - 17:47
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    Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara yönelik zulmü yıllardır sürüyor.

    2012'de başlayan katliamlarda Myanmar ordusu eliyle yapılan saldırılarda binlerce Müslüman katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

    Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

    ETNİK TEMİZLİK YA DA SOYKIRIM

    BM ve uluslararası insan hakları örgütleri ayrıca, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyordu.

    Bugün konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

    ABD, Myanmar ordusunun Arakanlı Müslümanlara karşı işlediği suçları "soykırım" olarak tanıdı.

    ABD, Arakanlı Müslümanlara karşı işlenen suçu soykırım olarak tanıdı #1

    ABD NİHAYET TANIDI

    Kararı, ABD Dışişleri Bakanı Blinken duyurdu.

    Blinken, ABD yönetiminin Myanmar ordusunun Rohingya'daki eylemlerini "insanlığa karşı işlenmiş suçlar" ve "soykırım suçu" olarak nitelediğini kaydetti.

    ABD, Arakanlı Müslümanlara karşı işlenen suçu soykırım olarak tanıdı #2

    YALNIZCA 2018'E KADAR 25 BİNDEN FAZLA ARAKANLI KATLEDİLDİ

    Myanmar Hükümeti'ndeki Milliyetçi Budistler olarak tanımlanan grupların katliamlarına uğrayan milyonlarca Arakanlı hayatını kaybetti.

    ABD'nin soykırım olarak kabul ettiği olaylarda, birçok Müslüman köy yıkıldı. 2018 yılına kadar 25 binden fazla Arakanlının katledilmesi nedeniyle bölgede büyük bir göç yaşandı.

    ABD, Arakanlı Müslümanlara karşı işlenen suçu soykırım olarak tanıdı #3

    DÜNYANIN EN BÜYÜK MÜLTECİ KAMPI, ARAKANLILAR İÇİN KURULDU

    Dünyanın en büyük mülteci kampı, 1 milyondan fazla Arakanlının göç etmesi nedeniyle Arakanlılar için kuruldu.

    On binlerce Arakanlının tecavüze uğradığı soykırımı, BM etnik temizlik olarak adlandırıyor.

    ABD, Arakanlı Müslümanlara karşı işlenen suçu soykırım olarak tanıdı #4

    ABD, Arakanlı Müslümanlara karşı işlenen suçu soykırım olarak tanıdı #5

    ABD, Arakanlı Müslümanlara karşı işlenen suçu soykırım olarak tanıdı #6

    ABD, Arakanlı Müslümanlara karşı işlenen suçu soykırım olarak tanıdı #7

    ABD, Arakanlı Müslümanlara karşı işlenen suçu soykırım olarak tanıdı #8

    ABD, Arakanlı Müslümanlara karşı işlenen suçu soykırım olarak tanıdı #9


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