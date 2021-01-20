ABD askeri, DEAŞ'a yardım ettiği gerekçesiyle tutuklandı

DEAŞ'a maddi destek sağladığı ve ABD askerlerini öldürmeyi planladığı belirtilen Cole James Bridges isimli bir ABD askeri tutuklandı.

Manhattan Federal Savcılığı Sözcüsü Nicholas Biase, bir ABD askerinin DEAŞ'a yardım ettiği bilgisini paylaştı.

Biase'nin yaptığı açıklamada, Cole James Bridges adlı askerin, DEAŞ'a maddi destek sağlamak ve ABD askerlerini öldürmeyi planlamaktan tutuklandığı belirtildi.

Biase, Cole Gonzales olarak da tanınan 20 yaşındaki Bridges'ın, Georgia'nın Fort Stewart kentinde 3. Piyade Tümeni'nde görevli olduğunu duyurdu.

DEAŞ İLE TERÖRİST PLANLARINI GÖRÜŞTÜ

ABD'li asker Bridges'in, DEAŞ ile terörist planları hakkında internet üzerinden görüştüğü belirtildi.

11 EYLÜL ANITI'NA SALDIRI TAKTİĞİ VERDİĞİ TESPİT EDİLDİ

Nicholas Biase, Federal Soruşturma Bürosu'ndan (FBI) bir yetkilinin, sanal ortamda Bridges'a kendini DEAŞ mensubu olarak tanıtarak sohbet ettiğini ve askerin bu kişiye, New York'ta 11 Eylül Anıtı ile diğer hedeflere saldırı hakkında taktik, kılavuz ve öneriler üzerine detaylı yönergeler sağladığını söyledi.

ABD ASKERLERİNİN ÖLDÜRÜLMESİ PLANLAMALARI

Hakkındaki dava dosyasında Bridges'ın, orduya ait eğitim kitapçığı ve savaş taktikleri kılavuzunu bu yetkiliyle paylaştığı, ABD askerlerinin öldürülmesine yönelik özel askeri manevralar taslağını gönderdiği ve bazı binaların patlayıcılarla çevrilmesiyle ilgili bilgi verdiği de kaydedildi.

DEAŞ BAYRAĞI ÖNÜNDE VİDEO ÇEKİLDİ

Dosyada ayrıca Bridges'ın, birkaç ay önce DEAŞ flaması önünde çektiği videoyuyu da bu kişiye gönderdiğine işaret edildi.

İHANET AÇIKLAMASI YAPILDI

FBI'ın New York Sorumlusu William F. Sweeney Jr. da basına, er Bridges'ın, DEAŞ sempatizanı olduğuna inandığı kişiyle örgüt saldırısına yardım etmek amacıyla Orta Doğu'daki ABD askerlerini öldürmek için komplo kurarak ülkesine ve birliğine ihanet ettiği açıklamasını yaptı.