ABD askerine verilen Afgan bebek bulunamıyor

Taliban'ın Afganistan yönetimini ele geçirmesinin ardından Kabil Havalimanı'ndaki karmaşada bir Amerikan askerine verilen 2 aylık Afgan bebeğe ailesi hala ulaşamıyor.

Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinin ardından 19 Ağustos’ta ailesiyle ülkeyi terk etmeye çalışan Kabil’deki ABD Büyükelçiliği çalışanı Mirza Ali Ahmadi’nin Kabil Havalimanı’nda parmaklıkların üzerinden bir Amerikalı askere teslim etmişti.

Kabil'de çaresiz aileler çocuklarını ABD askerlerine teslim ediyor VİDEO

AİLE BEBEĞİNİ BULAMADI

Sohail adındaki 2 aylık bebeğini parmaklıkların diğer tarafındaki ABD askerine uzattığını söyleyen Ahmadi, yarım saat sonra ailesiyle karşı tarafa geçtiklerinde diğer ailelerin aksine bebeklerini bulamadıklarını ifade etti.

AİLE HALA BEBEĞİNİ ARIYOR

Ahmadi, bir görevlinin, bebeğin ülke dışına çıkartılmış olabileceğini söylemesi üzerine eşi ve diğer 4 çocuğuyla tahliye uçağına bindiğini anlattı.

Katar ve Almanya üzerinden Texas’taki Forth Bliss üssüne ulaşan ailenin, bebeklerini aramaya devam ettiği bildirildi.

ABD BEBEĞİ BULMAK İÇİN ÇALIŞMA YÜRÜTÜYOR

ABD Dışişleri Bakanlığı, tüm yolları kullanarak bebeği bulmak için uluslararası toplumla çalışıldığı açıklamasını yaptı.