ABD askerleri, Avrupa’daki nükleer silahların yerlerini 'yanlışlıkla' ifşa etti

İngiltere merkezli istihbarat sitesi, farklı Avrupa ülkelerinde gizli tutulan ABD’nin nükleer silah sistemlerinin yanlışlıkla ifşa edildiğini ortaya çıkardı.

İngiltere merkezli açık kaynaklı istihbarat konularında uzmanlaşmış internet sitesi Bellingcat, yürüttüğü çalışmalar neticesinde büyük bir güvenlik açığını ortaya çıkardı.

Araştırmalar ışığında, nükleer silahların gözetimi ile görevlendirilen ABD askerlerinin Avrupa’daki nükleer silahların yerlerini ifşa ettiği belirlendi.

Bu ifşa, nükleer silah sistemleri ile ilgili bilgileri ezberlemek için cep telefonu uygulamaları kullanan ABD askerlerinin, Avrupa’da bulunan üslerdeki nükleer silahların yerlerini ve kodlarını bu uygulamalar üzerinden ‘yanlışlıkla’ açık etmesi ile gerçekleşti.

ÜSLERİN YERLERİ AÇIĞA ÇIKTI

Bellingcat bu uygulamalarda, ABD’nin Avrupa’da nükleer silah depoladığı belirtilen 6 üssünün her biri için ABD askerlerine ait bilgi kartlarına ulaştı.

‘Chegg’, ‘Quizlet’ ve ‘Cram’ olarak bilinen uygulamalar üzerinden açığa çıkan bilgiler arasında üslerin yerleri, yalnızca ordu mensuplarının bilinmesi gereken gizli kodlar ve kelimeler yer aldı.

70 BİLGİ KARTINA ULAŞILDI

Chegg uygulamasında ‘STUDY’ (ÇALIŞMA!) başlıklı 70 bilgi kartı ile nükleer silahların bulunduğu askeri üslerin konumlarına ulaşıldı.

Gizli bilgilere, Google üzerinden belirli askeri terimler ve kısaltmalarla yapılan bir sorgulama ile ulaşılabildiği kaydedildi.

Bu şekilde, nükleer silahları barındırdığı düşünülen Avrupa’daki askeri üslerin isimlerine bakılabileceği belirtildi.

VOKEL HAVA ÜSSÜ’NDEKİ FOTOĞRAF ORTA ÇIKTI

Ortaya çıkan bir fotoğrafta, ABD askerlerinin Hollanda’da bulunan Volkel Hava Üssü’nde olduğu görüldü.

Facebook’a 2013’te yüklenen fotoğrafta, askerin önünde nükleer başlığın yer aldığı gözlendi.

Ortaya çıkarılan bazı bilgi kartlarının 2013 yılına kadar çevrimiçi olarak herkese açık bir şekilde görülebildiği kaydedildi.

Bazılarının ise en az Nisan 2021’e kadar kullanılmış olduğu aktarıldı.

“BELLINGCAT, BİLGİ KARTLARINI KEŞFETMEYİ BAŞARDI”

Bellingcat yazarı Foeke Postma da konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bellingcat, nükleer silahlarla ilişkili olduğu bilinen terimleri aratarak Avrupa’da nükleer sistem depoladığı belirtilen 6 askeri üssün tümünde görev yapan askeri personelin kullandığı bilgi kartlarını keşfetmeyi başardı.”

SIZDIRILAN BİLGİLER İNKAR EDİLMEMİŞTİ

ABD’nin Avrupa’daki nükleer silah mevcudiyeti, önceki yıllarda sızdırılan bilgiler ile gündeme gelmişti.

Kesin yerleri gizli tutulmaya devam edilen nükleer varlıklara yönelik Avrupalı yetkililer net bir tutum sergilememişti. Sızdırılan bilgiler ne doğrulanmış ne inkar edilmişti.