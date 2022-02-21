ABD askerleri Polonya-Ukrayna sınırına vardı

ABD askerleri Polonya-Ukrayna sınırına vardı

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin tırmanması sonrası Polonya'ya gönderilen askerler sınıra ulaştı.

Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan gerilim, ABD'nin de hamleleriyle giderek artmaya devam ediyor.

ABD Savunma Bakanlığı Polonya'ya 3 bin asker göndereceğini açıklamıştı.

GÖNDERİLEN ASKERLER POLONYA - UKRAYNA SINIRINA ULAŞTI

Polonya'ya sevk edilen ABD askerleri, Rzeszow kasabasına askeri üs oluşturdu.

ABD askerleri Polonya-Ukrayna sınırına vardı - Video



DAHA ÖNCE BİN 700 ASKER YOLLANMIŞTI

Daha önce aynı tümenden bin 700 askerin Polonya'ya sevk edildiği, bununla birlikte 82'inci Hava İndirme Tümeni'ndeki tüm askerlerin bölgeye sevk edilmiş olacağı ifade edilmişti.







