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    ABD askerleri Polonya-Ukrayna sınırına vardı

    ABD askerleri Polonya-Ukrayna sınırına vardı

    Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin tırmanması sonrası Polonya'ya gönderilen askerler sınıra ulaştı.
    • AA
    • 21.02.2022 - 03:08
    • Güncelleme : 21.02.2022 - 03:09
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    Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan gerilim, ABD'nin de hamleleriyle giderek artmaya devam ediyor.

    ABD Savunma Bakanlığı Polonya'ya 3 bin asker göndereceğini açıklamıştı.

    GÖNDERİLEN ASKERLER POLONYA - UKRAYNA SINIRINA ULAŞTI

    Polonya'ya sevk edilen ABD askerleri, Rzeszow kasabasına askeri üs oluşturdu.

    ABD askerleri Polonya-Ukrayna sınırına vardı - Video

    DAHA ÖNCE BİN 700 ASKER YOLLANMIŞTI

    Daha önce aynı tümenden bin 700 askerin Polonya'ya sevk edildiği, bununla birlikte 82'inci Hava İndirme Tümeni'ndeki tüm askerlerin bölgeye sevk edilmiş olacağı ifade edilmişti.

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