ABD askerlerinin Kabil'deki ölümcül tahliye uçuşu soruşturması sonuçlandı

ABD Hava Kuvvetlerine bağılı askerler, geçtiğimiz yıl ağustos ayında Afganistan Kabil'deki tahliye uçuşu sırasında meydana gelen can kayıplarıyla ilgili başlatılan soruşturmanın ardından aklandı.

Geçtiğimiz yıl ağustos ayında Taliban'ın Afganistan’da kontrolü ele geçirmesinin ardından başkent Kabil'den yapılan tahliye uçuşları sırasında uçağın iniş takımlarında bulunan insan kalıntılarına ek olarak en az 2 kişi uçaktan düşerek hayatını kaybetmişti.

Yaşanan olayın ardından başlatılan soruşturma sonucunda ABD Hava Kuvvetlerine bağılı askerlerin "düzenlemelere uyumlu" olduğu belirtildi.

Genel silahlı çatışma yasasına uygun hareket edildiği ifade edildi

ABD Hava Kuvvetleri Özel Soruşturma Dairesi sözcüsü Linda Card yaptığı açıklamada, uçuş ekibinin yaklaşık 10 aylık süren bir soruşturmanın ardından aklandığını belirterek, mürettebatın, "kaynakların kısıtlı olduğu eşi görülmemiş bir tahliye sırasında, olaya özel geçerli uygulanabilir kurallara ve genel silahlı çatışma yasasına uygun hareket ettiğini" ifade etti.

Hava Kuvvetleri Sözcüsü Ann Stefanek ise yaptığı açıklamada, olayın "trajik" olduğunu ifade ederek, olay sırasında mürettebatın, uçağın güvenliğini sağlamak için uçuş durumuna geçtiğini belirtti.

Afganistan’dan kaçmak isteyen binlerce kişi ABD uçağına akın etmişti

Geçtiğimiz yıl Afganistan’dan düzenlenen tahliye operasyonları sırasında ABD Hava Kuvvetlerine ait C-17 Globemaster III tipi askeri kargo uçağı, bölgeden tahliye edilmek isteyen Afgan siviller uçağın etrafındayken kalkış yapmıştı. Uçağın kanadına tutunarak kaçmaya çalışan en az 2 kişi, uçağın kalkışından kısa bir süre sonra düştüğü görülmüştü.

ABD Hava kuvvetleri olaydan kısa bir süre sonra yaptığı açıklamada, mürettebatın "uçağın etrafındaki güvenlik durumunun hızla kötüleşmesi" nedeniyle havaalanından hızlı bir şekilde ayrılmak zorunda kaldığını belirtmişti.

Kabil'de uçuş sırasında üç kişi tutundukları uçaktan düştü VİDEO ARŞİV