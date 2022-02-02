ABD, BAE'ye savaş gemisi ve uçak gönderecek

Son dönemde iki saldırının ardından ABD, BAE'ye askeri sevkiyat yapacak.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Yemen'deki Husilerin balistik füze saldırılarına sahne oldu.

Husilerin 17 Ocak'ta başkent Abu Dabi'ye düzenlediği saldırıda 3 can kaybı yaşanmıştı.

BAE'YE SALDIRILARIN ARDINDAN ABD'DEN HAMLE

Son saldırı, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un ziyareti sırasında meydana geldi.

ABD'nin BAE Büyükelçiliği, saldırıların ardından güdümlü füze destroyeri ve savaş uçaklarının bu ülkenin savunmasına yardımcı olmak amacıyla BAE'ye gönderileceğini açıkladı.

GEMİLER VE SAVAŞ UÇAKLARI KONUŞLANDIRILACAK

Açıklamada, konuşlandırmanın "mevcut tehdide karşı BAE'ye yardım etmek" için gerçekleştirileceği kaydedildi. Karar, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed Al-Nahyan arasındaki telefon görüşmesinin ardından alındı.

BAE'YE DESTEK KARARI

AFP'nin haberine göre, ABD'nin BAE'ye "erken uyarı istihbaratı sağlamaya devam edeceği" kaydedildi.

Açıklamaya göre, Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyonun destekçisi olan Washington, konuşlandırma ile birlikte "BAE ile uzun süreli stratejik ortak olduğunu" göstermeyi amaçlıyor.

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