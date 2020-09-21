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    ABD, Bahreyn'deki vatandaşlarını uyardı

    ABD'nin Bahreyn Büyükelçiliği, vatandaşlarına, kişisel güvenliklerinin korunması konusunda dikkatli olmaları çağrısında bulundu.
    • AA
    • 21.09.2020 - 20:59
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    ABD, Bahreyn'deki vatandaşlarını uyardı

    İsrail, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında varılan "ilişkilerin normalleştirilmesi"ne yönelik anlaşmalar, 15 Eylül'de ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde Beyaz Saray'da düzenlenen bir törenle imzalanmıştı.

    Anlaşmalar Arap halkları tarafından büyük tepkiyle karşılanmıştı.

    ABD Bahreyn Büyükelçiliği, imzalanan anlaşmadan birkaç gün sonra sitesinden yazılı bir açıklama yaptı.

    "DİKKATLİ OLUN"

    Açıklamada, "Tüm vatandaşlarımızın kişisel güvenlik planlarını gözden geçirmelerini, çevrelerinden haberdar olmalarını ve yüksek düzeyde dikkatli olmalarını tavsiye ederiz." ifadesini kullandı.

    Büyükelçilik açıklamasında, vatandaşlara; dikkat çekmemeye çalışmalarını, çevrelerinden haberdar olmalarını, turistlerin bulunduğu yerlerde dikkatli olmalarını, kalabalıktan kaçınmalarını, seyahat belgelerini güncellemelerini ve acil durumlarda kolayca erişilebilecek yerde muhafaza etmelerini tavsiye etti.

    ABD, Bahreyn deki vatandaşlarını uyardı #1

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