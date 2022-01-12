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    ABD: Barış güçleri, Kazakistan'dan derhal ayrılsın

    Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, KGAÖ güçlerine çağrıda bulundu.
    • AA & Ensonhaber
    • 12.01.2022 - 08:52
    • Güncelleme : 12.01.2022 - 09:31
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    ABD: Barış güçleri, Kazakistan'dan derhal ayrılsın

    Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) barış gücü askerlerinin 2 gün sonra aşamalı şekilde Kazakistan'dan çıkmaya başlayacağını söylemişti.

    Çekilme kararına ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

    "DERHAL AYRILIN" ÇAĞRISI

    Bakanlık Sözcüsü Ned Price, KGAÖ barış güçlerinin Kazakistan'daki görevlerini tamamladığına dair açıklamayı memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

    Price, "Barış güçlerini uluslararası insan haklarına saygı duymaya ve Kazakistan'dan derhal ayrılma taahhütlerini yerine getirmeye çağırmaya devam edeceğiz." dedi.

    ABD: Barış güçleri, Kazakistan dan derhal ayrılsın #1

    EN FAZLA 10 GÜNLÜK ÇEKİLME SÜRECİ

    KGAÖ barış gücünün misyonunu başarıyla tamamlandığını belirten Tokayev, "Çekilme süreci en fazla 10 gün olacak." demişti.

    KGAÖ Kolektif Güvenlik Konseyi'nin kararıyla Kazakistan'a 2 bin 300 asker ve 250 teçhizat konuşlandırılmıştı.


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