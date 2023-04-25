ABD basını, Biden'ın 2024 adaylığını yorumladı: İkinci döneminin sonunda 86 yaşında olacak Biden'ın ilerleyen yaşı, haberlerde en çok atıfta bulunulan noktalardan biri oldu. ABD Başkanı için "Amerikan tarihinin en yaşlı başkanı" ifadesi kullanıldı.

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ABD Başkanı Joe Biden, ilerleyen yaşıyla ilgili endişelerin gölgesinde 2024 başkanlık seçimlerinde yeniden aday olmaya karar verdi.

Biden, "Şimdi kayıtsız kalma zamanı değil, bu yüzden yeniden seçilmek için aday oluyorum." dedi.

New York Post'tan yaş vurgusu

ABD basını, gelişmeyi son dakika notuyla okurlarıyla paylaştı. New York Post, "Yeniden aday oluyor" başlığına yer verdi, Biden'ın yaşına vurgu yaptı:

Yaşlanan Başkan, üç dakikadan fazla bir video yayınladı. NBC News tarafından yapılan bir anket, yüzde 70 gibi şaşırtıcı bir oranın onun aday olmasını istemediğini gösterdi.



İkinci döneminin sonunda 86 yaşında olacak Biden, Amerikalıların istifa etmesini istediğine dair ezici işaretlere rağmen 2024'le ilgili resmi adaylığını başlattı.

Wall Street Journal: Amerikan tarihinin en yaşlı başkanı

Wall Street Journal gazetesi, "Tarihin en yaşlı başkanı, ikinci dönem için adaylığında özgürlüklerin korunmasına atıfta bulundu." dedi.

80 yaşındaki Biden'ın, Amerikalılardan kendisine 4 yıllık bir yetki daha vermesini istediği belirtildi ve şöyle denildi: