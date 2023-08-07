ABD basını: Çin yapımı drone'lar, TB2 karşısında çekiciliğini kaybetti Türkiye'nin insansız hava araçlarının varlığı Körfez'de gün geçtikçe artıyor. Milyarlarca dolarlık anlaşmalara işaret edilirken, Çin yapımı drone'ların Türkiye'de üretilen İHA'lar karşısında etkisini yitirdiği vurgulandı.

ensonhaber.com

Türkiye'de yerli ve milli imkanlarla üretilen Bayraktar TB2 SİHA'lar, çeşitli savaş alanlarında üstün muharebe yetenekleriyle kendini kanıtladı.

SİHA'lara her geçen gün artan ilgi, uluslararası medya kuruluşlarının gündemini meşgul etmeyi sürdürüyor.

ABD merkezli Business Insider, Suudi Arabistan'ın ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), SİHA'ların müşterileri arasında yer aldığını hatırlattı.

"Türkiye'nin yerli İHA'larına doyamıyorlar"

İki ülkeye işaret edilen haberde "Türkiye'nin yerli askeri insansız hava araçlarına doyamıyorlar. Türk Bayraktar insansız hava araçları için milyarlarca dolarlık anlaşma imzaladılar." denildi.

Söz konusu anlaşmaların, Arap-Körfez ülkelerinden Türk yapımı SİHA'ya artan ilginin bir yansıması olduğuna dikkat çekildi.

'Çin yapımı drone'ların çekiciliği kalmadı' yorumu

Riyad ve Abu Dabi'nin, SİHA tedarikini daha önce Türkiye yerine Çin'den gerçekleştirdiği anımsatılarak şu görüşler aktarıldı:

Fakat Çin yapımı drone'lar, TB2'nin dramatik ve hızlı yükselişi karşısında çekiciliğini yitirdi.



Türkiye'nin insansız hava araçlarının Çinli muadillerinden 'daha güvenilir' olduğu kanıtlandı.

Batı yapımı modellerden daha uygun fiyatlı

Bayraktar TB2 SİHA'ların, Batı yapımı modellerden daha uygun fiyatlı olduğu, bunun da devasa siparişlerin arkasındaki motivasyonun kaynağı olduğunun altı çizildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, temmuz ayında Suudi Arabistan ziyareti sırasında Baykar ile Riyad arasında Bayraktar AKINCI TİHA tedariki için anlaşma sağlandığı belirtilerek şöyle denildi:



Akıncı, selefi Bayraktar TB2'den çok daha büyük ve daha sofistike bir savaş uçağı.



TB2; Orta Doğu, Kuzey Afrika, Güney Kafkasya ve Ukrayna'daki çatışmalarda kullanılmasıyla tanınır hale geldi.

Suudi Arabistan'ın aldığı en gelişmiş insansız hava aracı

Gelişmiş sensörlere ve silah sistemlerine sahip olan Akıncı'nın, Riyad'ın bugüne kadar elde ettiği en gelişmiş insansız hava aracı olacağına vurgu yapıldı.