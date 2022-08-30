ABD basını: İran, Rusya'ya SİHA teslimatı yaptı

Washington Post gazetesi, insansız hava araçları taşıyan nakliye uçaklarının Rusya'ya doğru hareket ettiğini açıkladı.

Ukrayna ile savaşan Rusya'nın, İran'dan askeri destek aldığı öne sürüldü.

ABD basını, Tahran yönetiminin Rus ordusuna silahlı insansız hava araçları (SİHA) gönderdiğini yazdı.

Haberini Batılı istihbarat yetkililerine dayandıran Washington Post, gönderilen SİHA'lara ilişkin yapılan teknik testlerin başarısız olduğunu ve Rus tarafının bu durumdan memnun olmadığını duyurdu.

SİHA taşıyan uçaklar Rusya'ya gitti

Radarlara, topçulara ve diğer askeri hedeflere yönelik saldırılar için mühimmat taşıyabilen İran'a ait en az iki tip SİHA taşıyan nakliye uçaklarının, 19 Ağustos'ta İran'daki bir havalimanından Rusya'ya hareket ettiği belirtildi.

Haberde, yetkililerin, İran'ın Rusya'ya "Muhacir-6" ve "Şahid" serisi SİHA'lar gönderdiği ve bunun Tahran tarafından Moskova'ya gönderilecek yüzlerce insansız hava araçlarını (İHA) kapsayan ilk sevkiyat olduğunu düşündüğü aktarıldı.

Ciddi teknik sorunlar tespit edildi

İran'a ait insansız hava araçlarının Rusya'ya ulaştıktan sonra ilk teknik testlerinin yapıldığını ancak testlerin ciddi teknik sorunlarla gölgelendiğini belirten Batılı bir istihbarat yetkilisi, "Sistemde bir kaç hata vardı. Ruslar tatmin olmadı." ifadelerini kullandı.

Haberde, yetkililerin, İran'ın Rusya'ya "Muhacir-6" ve "Şahid" serisi SİHA'lar gönderdiği ve bunun Tahran tarafından Moskova'ya gönderilecek yüzlerce insansız hava araçlarını kapsayan ilk sevkiyat olduğunu düşündüğü aktarıldı.

Batılı yetkililer: SİHA'lar, Rusya'ya yardımcı olabilir

Batılı yetkililer, bin 500 ila 2 bin askeri gözetleme İHA'larına sahip olan Rusya'nın, "düşman topraklarının derinliklerindeki hedefleri tam olarak vurabilecek" türden nispeten az sayıda saldırı uçağına sahip olduğunu ve İran'a ait insansız hava araçlarının Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatında önemli bir boşluğu doldurmaya yardımcı olabileceğini düşünüyor.

Beyaz Saray: Elimizde istihbarat var

AA'nın aktardığına göre, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, 11 Temmuz'da Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, İran'ın yakın zamanda Ukrayna savaşı için Moskova'ya aralarında silahlı olanların da bulunduğu yüzlerce İHA göndereceğine ve Rus askerlerine İHA eğitimi vereceğine dair ellerinde istihbarat olduğunu söylemişti.