ABD basını: PKK'lı yöneticiler, Türk SİHA'larından saklanıyor

Irak'ın kuzeyinde saldırı korkusu, örgüt yöneticilerini mağaralarda saklanmaya itti. Amerikalı muhabir, bölgede yaşananları aktardı.

Türkiye yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.

Suriye'nin kuzeyini terörden arındıran Türk ordusu, Irak'ın kuzeyinde yuvalanan teröristlere göz açtırmamak için havadan ve karadan operasyonlara devam ediyor.

IRAK'IN KUZEYİNDEKİ PKK YÖNETİCİLERİ ZORDA

Operasyonlar kapsamında İHA ve SİHA'lar havadan gözetleme ve nokta atışı operasyonlar gerçekleştiriyor.

ABD merkezli PBS News'in muhabiri Simona Foltyn, Irak'ın kuzeyine giderek, terör örgütü PKK'lı üst düzey yöneticilerin içine düştüğü durumu aktardı.

"PKK LİDERLİĞİ İHA VE SİHA'LARDAN SAKLANIYOR"

Bölgede Türk İHA'larının sürekli gözetleme yaptığına dikkat çeken Foltyn, "Bu, PKK liderliğini saklanmaya zorladı." dedi.

"PKK'LI SÖZCÜ RÖPORTAJA GELEMEDİ"

Haberde, "PKK sözcüsü röportaj için bizimle bir araya gelemedi." denildi.

Böylece örgütün üst düzey yöneticilerinin SİHA saldırılarına uğrayabileceklerine dair yaşadıkları korku bir kez daha gözler önüne serildi.