ABD basını, Türkiye'nin NATO'daki varlığını yazdı

Moskova ile Kiev arasında arabuluculuk konusunda Türkiye'nin önemli bir konuma sahip olduğu belirtildi. Senatör Cardin, "İyi ilişkilere sahip olmak bizim çıkarımıza" dedi.

Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine ilişkin diplomatik çabalarıyla dikkat çekiyor.

Ankara ayrıca, İsveç ile Finlandiya'nın NATO üyeliğine, terör örgütü unsurlarının bu ülkelerdeki varlığı nedeniyle karşı çıkarak, somut adımlar atılmasını istiyor.

ABD basınından The Hill gazetesi, NATO'daki duruma ilişkin bir analiz yayınladı.

"Biden'ın birlik mesajını karmaşık hale getirdi"

Yazıda, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmalarına karşı çıkarak ABD ve müttefiklerini "hayal kırıklığına uğrattığı" görüşü paylaşıldı.

Bu durumun, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Ukrayna savaşı nedeniyle Moskova'ya göndermek istediği "birlik mesajını karmaşık hale getirdiği" savunuldu.

"Türkiye barış görüşmeleri için tek mekan"

"Moskova'ya karşı diplomatik zafer, Erdoğan'ın İskandinav ülkelerinin terör gruplarını barındırdığı suçlamalarıyla gölgelendi" şeklinde ifadeye yer verildi.

NATO üyelerinin, Türkiye dahil, yeni katılımları oy birliğiyle kabul etmesi gerektiği hatırlatılarak, şöyle denildi:

"ABD, Ankara'nın, Kiev ile Moskova arasındaki barış görüşmesine ev sahipliği yapmak için tek mekan olduğunu kabul ediyor."

"Türkiye ile iyi ilişkilere sahip olmak bizim çıkarımıza"



Senatör Ben Cardin, "Türkiye önemli bir NATO müttefiki. Türkiye'de çok önemli askeri tesislerimiz var. Türkiye ile iyi ilişkilere sahip olmak bizim çıkarımıza." diye konuştu.

Cardin ayrıca, Ankara'nın Ukrayna konusunda "iyi bir ortak olduğunu" sözlerine ekledi.

Finlandiya: Terörü ciddiye alıyoruz

Diğer taraftan NATO'ya katılmak isteyen Finlandiya'nın Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'nün, "NATO müttefikleri olarak, Türkiye'nin bizim güvenliğimizi taahhüt ettiği gibi, Türkiye'nin güvenliğini de taahhüt edeceğiz.

Terörü ciddiye alıyoruz. Terörün her türlüsünü kınıyoruz ve aktif olarak mücadele ediyoruz. Türkiye'nin üyeliğimizle ilgili tüm endişelerini açık ve yapıcı bir şekilde tartışmaya açığız." şeklindeki açıklaması da aktarıldı.

"Çok sıkı bir pazarlık olacak"

NATO'nun eski Genel Sekreter Yardımcısı Rose Gottemoeller, Finlandiya ve İsveç'in başvuruları nedeniyle Türkiye ile "çok sıkı bir pazarlık" olacağını tahmin ettiğini söyledi.



