ABD Başkan Yardımcısı Harris, Afrika turuna çıkıyor Joe Biden'ın yardımcısı, Gana, Tanzanya ve Zambiya'da temaslarda bulunacak. Beyaz Saray, Çin'in kıtada artan varlığına karşı hamleler yapmak istiyor.

AA

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, üç Afrika ülkesini ziyaret edecek.

Washington yönetimi, kıta ülkeleriyle ilişkilerini derinleştirmek ve ekonomik iş birliğini ilerletmek istiyor.

Harris, bu kapsamda ilk Afrika ziyaretini Gana, Tanzanya ve Zambiya'ya yapacak ve Afrikalı liderler, iş insanları ve sivil toplum temsilcileriyle bir araya gelecek.

Harris'in Afrika programı

Harris'in ziyareti kıtaya eski ABD Başkanı Barack Obama'dan sonra yapılacak en üst düzey ziyaretlerden biri olacak.

Bugün Gana'nın başkenti Akra'ya varması beklenen ABD Başkan Yardımcısı, sonrasında Darüsselam ve Lusaka'ya gidecek.

ABD, Çin'in kıtadaki varlığından rahatsız

Yıl başından bu yana ABD'den Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Başkan Joe Biden'ın eşi Jill Biden ve Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, kıta ülkelerini ziyaret etmişti.

Ziyaretin ana başlıklarından birinin Çin'in kıtada artan etkisi olacağı tahmin ediliyor. Çin'in kıtadaki ekonomik varlığını güçlendirmesinden rahatsız olan ABD, ticari ilişkilerin ilerlemesi için özel yatırımların kıtada artmasını istiyor.

İhracat ve ithalat verileri

Afrika'ya 2021 yılında 26,7 milyar dolarlık ihracat ve Afrika'dan 37,6 milyar dolarlık ithalat yapan ABD, kıtada onlarca ülkeye gümrük tarifesi olmadan ürün sokma ayrıcalığı tanıyor.

ABD, 2011'de kıtaya 32,8 milyar dolarlık ihracat ve kıtadan 93 milyar dolarlık ithalat yapmıştı.