ABD Başkan Yardımcısı Harris: İsrail'in kendini savunma hakkını desteklemeyi sürdürüyoruz

İHA

ABD Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris, İsrail’in İran’a saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"İSRAİL'İN KENDİNİ SAVUNMA HAKKINI DESTEKLEMEYİ SÜRDÜRÜYORUZ"

Harris gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bölgede gerilimin azaltılması konusunda da son derece kararlıyız ve bu bizim odak noktamız olacak. Elbette İsrail'in kendini savunma hakkını desteklemeyi sürdürüyoruz” dedi.

Biden hükümetinin Gazze ve Lübnan'daki savaşı sona erdirme çabalarına ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in bu hafta bölgeye yaptığı ziyareti örnek gösteren Harris, “Esirleri kurtarmalı ve iki devletli bir çözüm için çalışmalıyız. Lübnan ve bölgeyle ilgili çalışmalarımızın gücünün bu amaca ulaşmak için yapacağımız diplomatik çalışmalar olduğuna kuvvetle inanıyoruz” ifadelerini kullandı.