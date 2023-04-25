ABD Başkanı Biden, 2024 seçimlerinde yeniden aday olmak için geri sayıma geçti Biden'ın kampanya ekibinin yoğun bir çalışma yürüttüğü belirtiliyor. Yapılan anketler ise ABD Başkanı'nın, ilerleyen yaşı nedeniyle tekrar aday olmaması gerektiğini söylüyor.

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ABD Başkanı Joe Biden, gelecek yıl yapılacak başkanlık seçimlerinde tekrar aday olmak istediğini sıklıkla dile getiriyor.

Biden, daha önceki açıklamasında, "Size yeniden aday olmayı planladığımı zaten söyledim. Çok yakında bildireceğim." demişti.

Biden'ın adaylık ilanı hazırlığı

New York Times'a göre, Biden, seçim kampanyasını bir video mesaj yoluyla duyurabilir.

Biden'ın danışmanlarının, yeniden adaylıkla ilgili personel ve operasyonel ayrıntılarını tamamlamak üzere hızlı hareket ettiği belirtiliyor.

Anket: Yeniden aday olmamalı

Konuya aşina kaynaklara işaret eden CNN International, ABD Başkanı'nın hafta sonunu geçirdiği ve adaylığıyla ilgili planlamalar yaptığı Camp David'den pazar günü geç saatlerde Beyaz Saray'a döndüğünü duyurdu.

Pazar günü yayınlanan NBC News anketi, Amerikalıların yalnızca yüzde 26'sının Biden'ın ikinci dönem başkanlığa aday olması gerektiğini düşünürken, yüzde 70'inin olmaması gerektiğini düşündüğünü ortaya koydu.

Seçilirse 82 yaşında olacak

80 yaşındaki Joe Biden, 2024 başkanlık seçimlerinde yeniden seçilirse 82 yaşında olacak.

İlerleyen yaşı gündemde

Demokratların yüzde 51'i, Biden'ın ikinci dönem için aday olmaması gerektiğini söylüyor.

Biden'ın tekrar adaylığına karşı olanlar, Amerikan Başkanı'nın ilerleyen yaşını gerekçe gösteriyor.