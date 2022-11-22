Ülkede Şükran Günü öncesinde düzenlenen geleneksel törende, Çikolata ve Cips isimli 21 kiloluk iki hindi, Joe Biden tarafından affedildi.

ABD'de her yıl kasımın son perşembesi Şükran Günü olarak kutlanıyor.

Renkli görüntülere sahne olan gün için ülkede hazırlıklar yapılıyor.

Beyaz Saray da Şükran Günü'ne hazırlandı.

Bu kapsamda John F. Kennedy'nin başkan olduğu 1963'ten beri devam ederek gelenekselleşen hindi affetme töreni bu yıl da yapıldı.

21 kiloluk iki hindiyi affetti

ABD Başkanı Joe Biden, Kuzey Carolina eyaletinde yetiştirilen yaklaşık 21 kiloluk 'Çikolata' ve 'Cips' isimli iki hindiyi törende bağışladı.

Burada konuşma yapan Biden, köpeği "Commander'ın" da kendilerini Beyaz Saray'ın balkonunda izlediğini belirterek, 8 Kasım'da yapılan Kongre ara seçimlerinde Cumhuriyetçilerin beklediği 'kırmızı dalganın' oluşmamasına atıfta bulundu.

"Kimse soğumuş bir hindiyi yemek istemez"

Biden, "Bu Şükran Gününde masadaki tek kırmızı dalga Commander'ın yaban mersini sosu olacak." ifadesini kullandı.

Washington'da havanın aşırı soğuk olduğunu ve konuşmasını kısa keseceğini belirten Biden, "Sonuçta kimse soğumuş bir hindiyi yemek istemez." sözleriyle güldürdü.

ABD Başkanı Biden affettiği hindiye mikrofon uzattı VİDEO



Aşı uyarısı

Biden, hindi affetme ve Şükran Günü gibi geleneklere devam etmenin son derece önemli olduğunu vurgulayarak, aileleriyle bir araya gelecek herkesin aşı yaptırması çağrısında bulundu.