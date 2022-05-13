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ABD Başkanı Biden, ASEAN liderleriyle Beyaz Saray'da görüştü

ABD Başkanı Biden, ASEAN liderleriyle Beyaz Saray'da görüştü

ABD ve Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği üyesi ülkelerin liderleri Beyaz Saray'da düzenlenen ABD-ASEAN Özel Zirvesi için bir araya geldi.