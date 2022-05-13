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- ABD Başkanı Biden, ASEAN liderleriyle Beyaz Saray'da görüştü
ABD Başkanı Biden, ASEAN liderleriyle Beyaz Saray'da görüştü
ABD ve Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği üyesi ülkelerin liderleri Beyaz Saray'da düzenlenen ABD-ASEAN Özel Zirvesi için bir araya geldi.
- 13.05.2022 - 06:08
ABD Başkanı Joe Biden, ASEAN üyesi ülkelerin liderleri ile Beyaz Saray bahçesinde aile fotoğrafı çektirdi.
Fotoğrafın ardından liderler akşam yemeği yedi.
İklim, kalkınma, eğitim, denizcilik ve sağlık konuları ele alınacak
AA'nın haberine göre; Beyaz Saray, söz konusu zirve kapsamında ABD ile ASEAN üyesi ülkeler arasında özellikle iklim, kalkınma, eğitim, denizcilik alanında iş birliği ve küresel sağlık güvenliği konularının ele alınacağını açıkladı.
ASEAN, 10 Güneydoğu Asya ülkesi tarafından kuruldu
Malezya, Endonezya, Myanmar, Brunei, Kamboçya, Laos, Filipinler, Singapur, Tayland ve Vietnam'dan oluşan ASEAN, bölgedeki ülkelerin ekonomik, politik, güvenlik ve sosyokültürel iş birliğini desteklemek amacıyla 8 Ağustos 1967'de kuruldu.