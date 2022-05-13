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    ABD Başkanı Biden, ASEAN liderleriyle Beyaz Saray'da görüştü

    ABD ve Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği üyesi ülkelerin liderleri Beyaz Saray'da düzenlenen ABD-ASEAN Özel Zirvesi için bir araya geldi.
    • 13.05.2022 - 06:08
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    ABD Başkanı Biden, ASEAN liderleriyle Beyaz Saray'da görüştü

    ABD Başkanı Joe Biden, ASEAN üyesi ülkelerin liderleri ile Beyaz Saray bahçesinde aile fotoğrafı çektirdi.

    Fotoğrafın ardından liderler akşam yemeği yedi.

    İklim, kalkınma, eğitim, denizcilik ve sağlık konuları ele alınacak

    AA'nın haberine göre; Beyaz Saray, söz konusu zirve kapsamında ABD ile ASEAN üyesi ülkeler arasında özellikle iklim, kalkınma, eğitim, denizcilik alanında iş birliği ve küresel sağlık güvenliği konularının ele alınacağını açıkladı.

    ABD Başkanı Biden, ASEAN liderleriyle Beyaz Saray da görüştü #1

    ASEAN, 10 Güneydoğu Asya ülkesi tarafından kuruldu

    Malezya, Endonezya, Myanmar, Brunei, Kamboçya, Laos, Filipinler, Singapur, Tayland ve Vietnam'dan oluşan ASEAN, bölgedeki ülkelerin ekonomik, politik, güvenlik ve sosyokültürel iş birliğini desteklemek amacıyla 8 Ağustos 1967'de kuruldu.

    ABD Başkanı Biden, ASEAN liderleriyle Beyaz Saray da görüştü #2

    ABD Başkanı Biden, ASEAN liderleriyle Beyaz Saray da görüştü #3


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