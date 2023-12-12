ABD Başkanı Biden: Ben bir Siyonistim Biden, Hanuka Bayramı çerçevesinde düzenlenen programda, "Siyonist olmak için Yahudi olmanıza gerek yok" dedi.

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ensonhaber.com

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'e desteğini katıldığı bir etkinlikte dile getirdi.

Yahudilerin 'Işık Bayramı' olarak da bilinen Hanuka Bayramı kapsamında Beyaz Saray'da program düzenlendi.

Biden, programda yaptığı konuşmada, Yahudi düşmanlığının (antisemitizm) dünya genelinde tırmanışta olduğunu savundu.

"Siyonist olmak için Yahudi olmanıza gerek yok"

Yıllar önce söylediği bir sözü hatırlatan Biden, şu ifadeleri kullandı

35 yıl önce, Siyonist olmak için Yahudi olmanıza gerek olmadığını söylemiştim. Ben bir Siyonistim.

Biden, konuşmasının devamında, "Sessizlikten ve korkudan yaralandığınızı da biliyorum." diye ekledi.

"Sessizlik, suça ortak olmaktır"

Antisemitizmin ABD'de de yükselişte olduğunu öne süren Biden, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

Bunu topluluklarımızda, okullarımızda, üniversitelerimizde ve sosyal medyada görüyoruz. Sessizlik, suça ortak olmaktır.

"Amerika'da nefrete yer yok"

ABD'nin antisemitizmle mücadele için "şimdiye kadarki ilk" ulusal stratejiyi uyguladığını anlatan Biden, şunları aktardı:

Açık konuşayım: Amerika'da Yahudilere, Müslümanlara veya başka birilerine karşı nefrete yer yok.

Söz konusu resepsiyon, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmasından iki aydan fazla bir sürenin ardından gerçekleştirildi.

"İsrail olmasaydı, bir tane icat etmek zorunda kalırdık"

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına destek vermek üzere bu ülkeyi ziyaret eden Biden, "İsrail, Yahudiler için yeniden güvenli yer olmalı." demişti.

Biden, "İsrail olmasaydı, bir tane icat etmek zorunda kalırdık." diye eklemişti.