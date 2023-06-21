ABD Başkanı Biden, Çinli mevkidaşı Şi'ye diktatör dedi Biden, Blinken'ın Pekin temaslarından sonra Çin lideri Şi'yi eleştirdi. ABD Başkanı, düşürülen balonla ilgili konuşurken "Diktatörler için büyük bir utanç" dedi.

ensonhaber.com

ABD Başkanı Joe Biden, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i sert sözlerle hedef aldı.

Kaliforniya'da bir bağış toplama etkinliğinde konuşan Biden, Şi'nin "diktatör" olduğunu söyledi.

Başkan Biden, Şi'nin ABD üzerinde rotasından sapan Çin casus balonu etrafındaki son gerilimlerden dolayı mahçup olduğunu dile getirdi.

"Diktatörler için büyük utanç"

Konuşmasının devamında Çinli mevkidaşını diktatör olmakla suçlayan Biden, şu ifadeleri kullandı:

Şi Cinping'in, içinde casus teçhizatla dolu o balonu düşürdüğümde çok üzülmesinin nedeni, onun orada olduğunu bilmemesiydi. Diktatörler için büyük bir utanç. Ne olduğunu anlamıyorlar.

Çin ekonomisini hedef aldı

Biden'ın açıklamalarının, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Şi ile Pekin'de görüşmesinin ardından gelmesi dikkat çekti.

ABD Başkanı ayrıca Çin'in "gerçek ekonomik zorluklar yaşadığını" öne sürdü.

Çin Devlet Başkanı Şi, Blinken ile görüşmesinde bir miktar ilerleme kaydedildiğini söylerken, Amerikalı Bakan ise her iki tarafın da daha fazla görüşmeye açık olduğunu belirtmişti.

Blinken ve Şi, toplantılarında Washington ile Pekin arasındaki yoğun rekabeti, çatışmaya dönüşmemesi için istikrara kavuşturma konusunda anlaşsa da herhangi bir ilerleme kaydedilemedi.

"ABD-Çin ilişkileri doğru yolda"

ABD'li yetkililerin daha fazla ziyaretiyle diplomatik ilişkilerin sürdürülmesi konusunda el sıkışıldı. Biden, ülkesinin iklim elçisi John Kerry'nin yakında Çin'e gidebileceğini kaydetti.

Biden, pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD-Çin ilişkilerinin doğru yolda olduğunu düşündüğünü ifade etmişti.

Biden-Modi görüşmesi

Salı günü yaptığı açıklamada ise Biden, Şi Cinping'in Japonya, Avustralya, Hindistan ve ABD'yi içeren dörtlü stratejik güvenlik grubun Çin'i kuşatmaya çalışmadığını dile getirmişti.

ABD Başkanı Biden'ın bu hafta Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüşmesi ve Çin'in iki lider arasında tartışma konusu olması bekleniyor.