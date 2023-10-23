ABD Başkanı Biden, eşiyle plajda yürüdü Biden, 7 Ekim'den bu yana İsrail-Filistin çatışmasının devam ettiği bir dönemde soluğu sahilde aldı.

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AA & Ensonhaber

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'e giderek Gazze'ye saldırılara destek verdi.

Tel Aviv'in yanında olduğunu belirten Biden, ülkesine döndükten bir süre sonra yeniden tatile çıktı.

Plajda poz verdi

Biden, eşi Jill Biden ile birlikte Delaware eyaletindeki plajda yürüdü. Amerikan Başkanı, kendini görüntüleyen basın mensuplarına el sallayarak poz verdi.

Cumhuriyetçiler ve diğer Biden muhalifleri, İsrail-Filistin çatışmasının yaşandığı bir dönemde tatile giden Biden'a tepki gösterdi.

"Amerikalılar rehin, Biden sahilde"

Yapılan yorumlarda, "Amerikalılar rehin tutuluyor ve Joe Biden sahilde.", "Ondan daha fazlasını bekleyemeyiz." şeklinde ifadeler kullanıldı.

Bu arada Biden, sanal toplantıda görüştüğü Kanada, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere'nin liderleriyle İsrail-Filistin çatışmasını ele aldı.

ABD Başkanı'nın katıldığı toplantı

Liderler, "çatışmanın yayılmasını önlemek ve Orta Doğu'da istikrarı korumak için yakın diplomatik koordinasyonun devamını desteklediklerini ve politik çözüm ve uzun süreli barış için çalışacaklarını" söyledi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Katar'ın çabalarına yanıt olarak iki ABD'li esiri (anne ve kızı) insani gerekçelerle serbest bıraktıklarını duyurmuştu.

Çatışmalar devam ediyor

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Ölenlerin sayısı artıyor

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1873’ü çocuk, 1023'ü kadın olmak üzere 4 bin 651 kişinin öldüğünü, 14 bin 245 kişinin yaralandığını duyurmuştu.