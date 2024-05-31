ABD Başkanı Biden: İsrail, Hamas'a yeni teklifte bulundu ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Hamas'a kapsamlı yeni bir teklifte bulunduğunu açıkladı.

AA & Ensonhaber

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında Gazze'deki son duruma ve ateşkes müzakereleriyle ilgili İsrail'in yeni önerisine dair açıklamalarda bulundu.

İsrail'den 3 aşamalı ateşkes önerisi

Biden, İsrail'in 3 aşamalı yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirterek, ilk aşamada 6 haftalık bir ateşkes sürecinde İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmeyi ve tarafların ellerindeki bazı rehineleri serbest bırakmayı planladığını bildirdi.

"Yeni taslak 3 aşamadan oluşuyor ve ilk aşama 6 haftalık; İsrail güçlerinin Gazze'deki yerleşim yerlerinden tam olarak geri çekilmesini içeriyor." diyen Biden, aynı süreçte öncelikle yaşlıların ve kadınların bulunduğu rehinelerin serbest bırakılmasının ve Gazze'ye insani yardımların artmasının öngörüldüğünü söyledi.

Rehineler bırakılacak, İsrail Gazze'den çekilecek, çatışmalar bitecek

Hamas'a Katar üzerinden iletilen öneriye ilişkin Biden,

Bu 6 haftalık ilk aşamada İsrail ile Hamas, ikinci aşamaya yani çatışmaların kalıcı olarak sonlandırılması sürecine geçişle ilgili müzakereleri yürütecek. İkinci aşamada, sağ olan erkek askerler dahil kalan rehineler serbest bırakılacak, İsrail Gazze'den çekilecek, (ilk aşamadaki) geçici ateşkes kalıcı olarak çatışmaların sonlandırılmasına dönüşecek.

diye konuştu.

Gazze yeniden inşa edilecek

İkinci aşamada tarafların anlaşmaya varması ve ateşkesin kalıcı hale gelmesi durumunda üçüncü aşamaya geçileceğini kaydeden Biden, bu son aşamada Gazze'nin yeniden inşa sürecinin gündeme geleceğini ve tarafların elinde kalan ölü rehinelerin teslim edileceğini belirtti.

İsrail'e çağrı: "Bu fırsatı kaybedemeyiz"

Konuşmasında İsrail'e seslenen Biden, "Bir adım geri çekilip eğer bu şans kaybedilirse ne olur diye düşünmenizi istiyorum. Bu fırsatı kaybedemeyiz." yorumunu yaptı ve İsrail'in "mutlak zafer" gibi bir yaklaşımla kendi güvenliğini sağlayamayacağını vurguladı.

Gazze, 7 Ekim 2023'ten beri İsrail işgali altında

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 284 Filistinli öldürüldü, 82 bin 57 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.