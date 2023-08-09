ABD Başkanı Biden, kanyon ziyaretinde 'atlamayın' uyarısı yaptı Uçuruma yaklaşan Biden, kendini takip eden gazetecilere esprili bir uyarıda bulundu.

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AA & Ensonhaber

ABD Başkanı Joe Biden, Büyük Kanyon'a (Grand Canyon) gitti.

Gazeteciler, Arizona eyaletinin kuzeyinde bulunan kanyona giden Biden'a eşlik etti.

Kanyon çevresindeki yaklaşık 4 bin 47 kilometrekarelik arazi "ulusal anıt" statüsü kazandı.

Biden, yerli kabilelerin temsilcilerinin de katıldığı programda, Büyük Kanyon Milli Parkı'nı çevreleyen yaklaşık 4 bin 47 kilometrekarelik araziyi korumak için "Baaj Nwaavjo I'tah Kukveni" adı verilen alanı, ulusal anıt kapsamına alan başkanlık beyannamesini imzaladı.

Kanyon ziyaretinde 'atlamayın' esprisi

Kanyonu inceleyen Biden, uçurumun kenarına yaklaşarak gazetecilere seslenirken espri yaptı.

Amerikan Başkanı, "Atlamayın" diye bağırırken, o sırada gülüşmeler yaşandı. Gazeteciler ise "Söz vermiyoruz" şeklinde karşılık verdi.

Bu arada, Arizona yerlisi Havasupai ve Hopi halklarının konuştuğu dillerde "yerli halkların gezindiği yer (baaj nwaavjo)" ve "atalarımızın ayak izleri (i'tah kukveni )" anlamına gelen iki ifadenin birleşiminin isim olarak verildiği alanın ulusal anıt kapsamına alınmasıyla bölgenin tarihi ve bilimsel açıdan önem arz eden özelliklerinin korunması hedefleniyor.

Toprakların ve su kaynaklarının yüzde 30'unu koruma taahhüdü

Biden, burada yaptığı konuşmada, doğal hazineleri korumak için attığı adımlardan bahsetti. Biden, bu kapsamda 2030'a kadar ABD toprakları ve su kaynaklarının yüzde 30'unu koruma taahhüdünü yineledi.

Büyük Kanyon'un dünyanın yedi doğa harikasından biri olduğunu söyleyen Biden, kanyonu ilk gördüğünde "Bu Tanrı'nın katedrali olmalı" dediğini anlattı.

ABD Başkanı Biden, Eski Medeniyetler Yasası uyarınca bölgeyi ulusal anıt ilan etmekten onur duyduğunu kaydetti.

İklim değişikliğine karşı mücadelede benzeri görülmemiş adımlar attıklarını belirten Biden, bu kapsamdaki bazı adımlarını engellemek isteyen Kongre'deki Cumhuriyetçilere yüklendi.

44 milyon dolarlık yatırım fonu

Öte yandan, Biden yönetimi, Enflasyonu Düşürme Yasası'nın yıl dönümü öncesinde ABD'nin ulusal parklar sistemi genelinde iklim değişikliğiyle mücadeleyi güçlendirmek için 43 projenin destekleneceği 44 milyon dolarlık yatırım fonu açıkladı.