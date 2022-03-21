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    ABD Başkanı Biden: Rusya'nın siber saldırılarına cevap vereceğiz

    ABD Başkanı Joe Biden, uygulanan ekonomik yaptırımlara misilleme olarak Rusya'nın ABD'nin kritik altyapılarına siber saldırı düzenleyebileceği uyarısında bulundu.
    • AA
    • 21.03.2022 - 23:11
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    ABD Başkanı Biden: Rusya'nın siber saldırılarına cevap vereceğiz

    Biden, yaptığı yazılı açıklamada, daha önce Rusya'nın Ukrayna savaşı nedeniyle uygulanan ekonomik yaptırımlara misilleme olarak ABD'nin kritik altyapılarına siber saldırı düzenleyebileceği uyarısında bulunduğunu anımsatarak, "Bugün, yönetimim Rusya hükümetinin muhtemel siber saldırılar düzenleyebileceği istihbaratına dayanarak bu uyarısını yineliyor." ifadesine yer verdi.

    "SİBER SALDIRILARA GEREKİRSE KARŞILIK VERİLECEK"

    Göreve geldiği ilk günden itibaren ülkenin siber güvenliğini güçlendirmek için adımlar attıklarını ve kamu-özel iş birlikleri kurduklarını belirten Biden, "Yönetimim, kritik altyapılara yönelik siber saldırıları püskürtmek, engellemek ve gerekirse bunlara karşılık vermek için elindeki her aracı kullanacaktır." değerlendirmesini yaptı.

    ABD Başkanı Biden: Rusya nın siber saldırılarına cevap vereceğiz #1

    "KRİTİK ALTYAPILARIN ÇOĞU ÖZEL SEKTÖRÜN ELİNDE"

    Öte yandan federal hükümetin tek başına bu saldırılara karşılık veremeyeceğini belirten Biden, "Çünkü kritik altyapıların büyük çoğunluğu özel sektörün elinde ve onlar tarafından işletiliyor. Kritik altyapı sahipleri ve işletmecileri dijital kapılarını kilitleme çabalarını hızlandırmalıdır." ifadesini kullandı.

    ABD Başkanı Biden: Rusya nın siber saldırılarına cevap vereceğiz #2


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