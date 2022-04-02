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    ABD Başkanı Biden, tüm Müslümanların Ramazan Ayını kutladı

    ABD Başkanı Biden, tüm Müslümanların Ramazan Ayını kutladı

    ABD Başkanı Joe Biden, ABD'deki ve tüm dünyadaki Müslümanların Ramazan Ayını kutlayarak, "haklarınızı savunmaya devam edeceğiz" dedi.
    • AA
    • 02.04.2022 - 05:17
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    Biden yaptığı yazılı açıklamada, "Eşim Jill ve ben ABD'deki ve tüm dünyadaki Müslüman toplumlara ramazan ayı vesilesi ile en iyi dileklerimizi sunuyoruz." ifadesini kullandı.

    "MÜSLÜMANLAR İÇİN TEFEKKÜR VE RUHSAL İYİLEŞME ZAMANI"

    Ramazan ayının tüm Müslümanlar için tefekkür ve ruhsal iyileşme zamanı olduğunu belirten Biden, şunları kaydetti:

    "Bu yıl iftar yapma eylemi, sağlık, aile ve toplumun güzelliklerinin daha da kuvvetli hatırlatıcısı olacak. Masalarında boş sandalye ile karşı karşıya olan yakınlarını kaybetmiş kişiler ile kalplerimiz birlikte atacak."

    ABD Başkanı Biden, tüm Müslümanların Ramazan Ayını kutladı #1

    KUR'AN-I KERİM AYETİNİ ALINTILADI

    Biden, ABD'nin Kovid-19 salgınının ardından yaraları sarmaya devam ettiğini belirterek, açıklamasında Kur'an-ı Kerim'deki "Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onun karşılığını görür." ayetine yer verdi.

    ABD Başkanı Biden, tüm Müslümanların Ramazan Ayını kutladı #2

    "RAMAZAN, MERHAMET VE ANLAYIŞ İÇİN BİR FIRSAT"

    Her gün hayatta kalma mücadelesi veren insanları gördüklerini belirten Biden, ramazan ayının herkesin birbirine merhamet, kibarlık göstermesi ve anlayışlı olması için bir fırsat olduğunu vurguladı.

    "MÜSLÜMANLARIN HAKLARINI SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

    Biden, "ABD, Çin'deki Uygurlar, Myanmar'daki Arakanlı Müslümanlar ve dünyanın her yerindeki Müslümanlar da dahil insan haklarını savunmaya devam edecektir. Ramazanınız mübarek olsun." ifadesini kullandı.

    ABD Başkanı Biden, tüm Müslümanların Ramazan Ayını kutladı #3


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