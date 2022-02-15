ABD Başkanı Biden'dan Rusya-Ukrayna gerilimine dair açıklamalar

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya ve Ukrayna arasındaki krizle ilgili açıklamalarda bulundu. Diplomasiyle sorunların çözülebileceğini söyledi.

Rusya ve Ukrayna arasında oluşan kriz sonucu ABD Başkanı Joe Biden'dan açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Biden konuşmasının genelinde diplomasiye vurgu yaptı.

"DİPLOMASİYE FIRSAT VERMELİYİZ"

Oluşan gerilimin diplomasiyle çözülebileceğini belirten Biden, "Başkan Putine mesajımız son derece nettir. Üst düzey politikayı sürdürmeye kararlıyız. Başkan Putin ve ben şu konuda mutabıkız, Avrupalı müttefiklerimizle ortaklaşa çalışmalıyız. Diplomasiye fırsat vermeliyiz. Güvenlik endişelerimizi bu şekilde ele alabiliriz. Amacımız güvenliği daha ileri seviyeye taşıyabilmek." dedi.

"İNSANLARIN ACI ÇEKMESİNİ ENGELLEMEK İSTİYORUZ"

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı bir güç kullanmasını istemediklerini belirten Biden, "Ülkelerin toprak bütünlüğünü savunma ve güvenli kalmaya hakkı vardır. Diplomatik çözüm söz konusu olduğunda gücün kullanılmasını engellemek istiyoruz. İnsanların acı çekmesini engellemek istiyoruz." dedi.

"RUSYA HALA TEHDİT EDİCİ BİR KONUMDA"

Amerikalıların güvenliğinden bahseden Biden, "Rusya bazı birliklerini çektiğini söylüyor ancak henüz bunun teyidini alamadık. Hala Rusya'nın tehdit edici konumlarda olduğunu görüyoruz. Bu yüzden Amerikalıların ülkeden çıkmasını istedim. Bu nedenle büyükelçiliğimizi Polonya sınırına taşıdık. Olanları herkes iyi bakarsa görebilir." dedi.

"RUS HALKINI HEDEF ALMIYORUZ"

Rusya ile bir sorunlarının olmadığını hatırlatan Biden, "Amerika Rusya'yı tehdit etmiyor. Ukrayna Rusya'yı tehdit etmiyor. Rus halkını hedef almıyoruz. Rusyaya istikrarsızlık getirmiyoruz. Rusya'ya sesleniyorum, sizin düşmanınız değiliz. Bu ülkeyle derin tarihi geçmişimiz var. Provoke etmek için değil, gerçeği dile getirmek için söylüyorum bunları." dedi.

"RUSYA, UKRAYNA'YA SALDIRIRSA DÜNYA BUNU UNUTMAZ"

Savaşa karşı olduklarını söyleyen Biden, "Savaşın insani sonuçları çok yüksek olur. Eğer Rusya, Ukrayna'ya saldırırsa dünya bunu unutmaz. Müttefiklerde buna yanıt verir. NATO müttefiklerimiz kararlı bir biçimde herhangi bir durumda yanıt verecektir. Bu olayda biz inandıklarımızı savunmak istiyoruz. Dünyanın geleceğini düşünüyoruz. Biz bu konuda geleceğimizi seçmek istiyoruz. Güç kullanarak herhangi bir ülkenin sınırlarını değiştiremezsiniz." dedi.





"MÜTTEFİKLER İLE ORTAK HAREKET EDİP YAPTIRIM UYGULARIZ"

Yaptırım konusunda kararlı olduklarını hatırlatan Biden, " Eğer Rusya süreci kazanırsa dünya savaşa sürüklenir. 2014'te Kırım'ın ilhakında yaptırım yapmamıştık ama bu olayda müttefiklerle ortak hareket edip yaptırım uygulayacağız." dedi.





"AMERİKALILARI SAVAŞA GÖNDERMEYECEĞİM"

Demokrasiye güvendiklerini açıklayan Biden, "Ben Amerikalıları Ukrayna'ya savaşmaya göndermeyeceğim, ama Ukrayna'yı birçok konuda eğiteceğiz. Amerika'nın güçleri NATO'nun doğu kanatlarını güçlendirmek için gönderildi. Eğer Rusya harekete geçerse müttefiklerle birlikte bizde harekete geçeceğiz. Amerikan halkı için demokrasiyi savunmak her zaman bir sonuç getirmiştir. Rusya, Ukrayna'ya siber saldırı yaparsa yine harekete geçmeye hazırız." dedi.



