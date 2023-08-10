ABD Başkanı Biden'ı tehdit etti: FBI tarafından öldürüldü ABD Başkanı Joe Biden'ı tehdit eden bir kişi, FBI ekiplerince yakalanmaya çalışılırken çıkan çatışmada öldürüldü.

AA Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) yazılı açıklamasında ABD Başkanı Joe Biden'ın ziyareti öncesinde Utah'ın Salt Lake City şehrinde Craig Deleeuw Robertson isimli kişinin evinde tutuklama işlemleri esnasında çıkan çatışmada yaşamını yitirdiği belirtildi. Mahkeme kayıtlarında bu kişinin Joe Biden, eski ABD Başkanı Donald Trump'ı yargılayan New York Bölge Savcısı Alvin Bragg ve New York Başsavcısı Letitia James'i tehdit ettiği kaydedildi. "Önce Joe sonra Kamala!" Utah'taki ABD Bölge Mahkemesi'ne sunulan dava dosyasında Robertson'ın Facebook'ta paylaştığı, "Bir veya iki başkanlık suikastı için doğru zaman. Önce Joe sonra Kamala!" şeklindeki ifadesine yer verildi. Dosyada Robertson'un 70-75 yaşlarında​​​​​​​ olduğu ve AR-15 tarzı yarı otomatik tüfek taşıdığı vurgulandı. Biden'ın konu hakkında FBI tarafından bilgilendirildiği belirtildi.