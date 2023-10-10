ABD Başkanı Biden'ın savaş toplantısı: Hükümet yetkilileriyle bir araya geldi ABD Başkanı Joe Biden, İsrail ve Kassam Tugayları arasındaki çatışmalar sürerken hükümet yetkilileriyle toplantı gerçekleştirdi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da toplantıya çevrimiçi olarak katıldı.

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İsrail ile Hamas'ın askeri kanadı olan El-Kassam Tugayları arasındaki çatışmalar sürüyor.

Abluka altındaki Gazze Şeridi ise İsrail tarafından karadan ve havadan bombalanıyor. İsrail sivil yerleşimleri de hedef alıyor.

Biden'dan savaş toplantısı

ABD'de ise Başkan Joe Biden açık bir şekilde İsrail'e olan desteğini birçok kez tekrarladı. Son yaşanan gelişmeler ile birlikte Biden ve hükümet yetkililerinin bir toplantı gerçekleştirdiği öğrenildi.

Adeta bir savaş toplantısı havasında geçen ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da çevrimiçi olarak katıldığı toplantıda, Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı, Dışişleri Bakanı, BM büyükelçisi, Ulusal Güvenlik Danışmanı yer aldı.



Toplantıda, Netanyahu'ya destek yinelenirken, yapılacak politika ve desteğe karar verildi. İkinci uçak gemisi taarruz grubunun gönderilebileceği kararı da toplantıda masaya yatırıldı.

"Başbakan Netanyahu ile bağlantı kurduk"

Biden sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile toplantıya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve ben, İsrail'deki terör saldırısına ilişkin durum güncellemesini almak ve sonraki adımları yönlendirmek için ekiplerimizle bir araya geldik.



İsrail'i desteklemek, düşman aktörleri caydırmak ve masum insanları korumak için koordinasyonu görüşmek üzere Başbakan Netanyahu ile bağlantı kurduk.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1000 İsraillinin hayatını kaybettiği, 106'sı ağır 2 bin 806 kişinin de yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 260’ı çocuk, 200’ü kadın olmak üzere 900 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 bin 500 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 21 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 130 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.