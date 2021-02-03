Biden'ın üst düzey görevlere Yahudileri ataması, İsrail basınında geniş yer buldu

ABD Başkanı Joe Bıden, üst düzey görevlere çoğunlukla Yahudi kökenli isimleri getirdi. Bu konuya geniş yer veren İsrail medyası, seçilen yöneticilerin biyografilerini okuyucuları ile paylaştı.

20 Ocak'ta ABD başkanlık koltuğuna oturan Joe Biden, Dışişleri, Hazine ve Adalet Bakanlığı başta olmak üzere birçok önemli göreve, Yahudi kökenli kişileri getirdi.

Biden'ın, selefi Donald Trump gibi Yahudi kökenli isimlere geniş yer ayırması, İsrail basını tarafından ayrıntılı şekilde ele alındı.

İSİM LİSTELERİ VERİLDİ

İsrail’in önde gelen gazetelerinden Jerusalem Post ve Times Of Israel, konuya ilişkin haberlerinde, “Biden’ın yeni hükümette üst düzey görevlere getirdiği bütün Yahudiler” başlığını kullandı.

BİYOGRAFİLERİ YAYIMLANDI

Her iki gazetenin haberinde de, ABD Başkanı'nın üst düzey görevlere aday gösterdiği veya atadığı Yahudi kökenli isimlerin listesiyle kısa biyografileri yer aldı.

Haaretz gazetesi ise konuya ilişkin haberde, “Minyan (Yahudilikte dini törenin icra edilmesi için 13 yaşını doldurmuş 10 erkeğe ihtiyaç duyulması kuralı) için yeterli, Biden’ın ekibindeki Yahudiler kimler” başlığı dikkati çekti.

Haaretz de diğer gazeteler gibi Biden’ın tercih ettiği isimlerin listesini ve biyografilerini yayımladı.

DIŞİŞLERİNE BLİNKEN, HAZİNEYE YELLEN

Biden’ın tercih ettiği ve kamuoyunun yakından tanıdığı Yahudi kökenli isimlerin başında Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Hazine Bakanı Janet Yellen geliyor.

Lise eğitimini Paris'te alan Blinken, Harvard ve Columbia Üniversitelerinde hukuk okudu.

DIŞİŞLERİ BAKANI ANTONY BLİNKEN

Uzun yıllar Biden ile çalışan ve dış politikada 30 yıllık tecrübesi olan Blinken, Barack Obama döneminde 2015-2017 yıllarında Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevini yürüttü.

Blinken, 26 Ocak’ta Senatodan onay alarak ABD’nin yeni Dışişleri Bakanı oldu.

HAZİNE BAKANI JANET YELLEN

Tecrübeli bir ekonomist olan Yellen ise 2014'te ABD Merkez Bankasının (Fed) ilk kadın başkanı olmuştu. Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Yellen'i yeniden Fed başkanlığına aday göstermemesi nedeniyle söz konusu göreve 2018'de Jerome Powell atanmıştı.

ABD Senatosu, 26 Ocak’ta Yellen’in de bakanlığını onayladı.

İÇ GÜVENLİK ALEJANDRO MAYORKAS

Biden’ın İç Güvenlik Bakanlığına aday gösterdiği Alejandro Mayorkas, 1959’da Küba’da doğdu. Holokost’tan kurtulan Romanyalı bir annenin oğlu olan Mayorkas, 1960’ta ailesiyle ABD’ye göç etti.

Mayorkas, Obama’nın başkanlığında 2013-2016 yıllarında İç Güvenlik Bakanlığında bakan yardımcısı olarak görev yaptı.

ABD Senatosu, dün yapılan oylamada Mayorkas'ın bakanlığına onay verdi.

ADALET BAKANI MERRıCK GARLAND

Başkan Biden, Adalet Bakanlığı koltuğuna ise Federal Temyiz Mahkemesi Hakimi Merrick Garland’ı aday gösterdi.

Harvard Ünivesitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan 69 yaşındaki Garland, 2016'da ABD Yüksek Mahkemesi yargıçlığına aday gösterilmiş ancak Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Senatodan onay alamamıştı.

ULUSAL İSTİHBARAT DİREKTÖRÜ AVRİL HAINES

Biden’ın tercih ettiği Yahudi kökenli isimlerden biri de Avril Haines.

Obama yönetiminde eski CIA Başkan Yardımcılığı ve Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcılığı görevlerinde bulunan Haines, ülkedeki istihbarat örgütlerinin çatı kuruluşu Ulusal İstihbarat Direktörlüğüne aday gösterildi.

Haines, 21 Ocak’ta Senatodan onay almasının ardından ABD’nin yeni Ulusal İstihbarat Direktörü oldu.

ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ RONALD KLAIN

ABD Başkanı Beyaz Saray Özel Kalem Müdürlüğü için en yakınındaki isimlerden biri olan Ronald Klain’i tercih etti.

Seçim süreci boyunca Biden'a kıdemli danışmanlık hizmeti veren Klain, Biden'ın Obama yönetiminde başkan yardımcısı olduğu yıllarda da özel kalem müdürlüğünü yaptı.

Biden, eski ABD Dışişleri Bakanlığı müsteşarı Wendy Sherman’ı Dışişleri Bakanı Yardımcılığına, David Cohen’i ise CIA Başkan Yardımcılığı görevine getirdi.