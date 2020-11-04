Seçimin ardından ABD halkına seslenerek zaferini ilan eden Donald Trump'ın dans ettiği görüntüler destekçileri tarafından paylaşıldı.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), tüm dünyanın sonuçlarını merakla beklediği bir seçime gitti.

Joe Biden'a karşı zaferini ilan etmesinin ardından Başkan Donald Trump'ın destekçileri tarafından seçime kadar yaptığı dansların olduğu bir video hazırlandı.

Seçimin başladığı saatlerde kendisi için hazırlanan videonun birçok kişi tarafından paylaşılmasının ardından Trump da Twitter hesabından 'Oy ver' açıklamasıyla dans videosunu yayınladı.

'OY VER' DANSI

Trump, dans ettiği görüntülerin ABD'li müzik gurubu Villiage People'ın 'Y.M.C.A' şarkısıyla montajlanmış halini, 'Vote, Vote, Vote' (Oy ver, oy ver, oy ver) açıklamasını yaparak paylaştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Oy ver' dansı VİDEO







MİLYONLAR İZLEDİ

Yorumcular tarafından ABD'nin en kritik seçimi ilan edilen seçimlerde Cumhuriyetçi Donald Trump'ın dans videosu, milyonlarca kişi tarafından izlendi.



