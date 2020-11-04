Dolar
8.4469
0.3016%
Euro
9.9176
0.3825%
Altın
1904.99
0.0083%
Borsa
1167.65
1.4721%
G. Altın
516.976
0.218%
Bitcoin
119506.36
0.9632%
EXEN Coin
12.38
5.18%
14ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu 14 C

    ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Oy ver' dansı

    Seçimin ardından ABD halkına seslenerek zaferini ilan eden Donald Trump'ın dans ettiği görüntüler destekçileri tarafından paylaşıldı.
    • Haber Merkezi
    • 04.11.2020 - 11:00
    • Güncelleme : 04.11.2020 - 11:30
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Oy ver' dansı

    Amerika Birleşik Devletleri (ABD), tüm dünyanın sonuçlarını merakla beklediği bir seçime gitti.

    Joe Biden'a karşı zaferini ilan etmesinin ardından Başkan Donald Trump'ın destekçileri tarafından seçime kadar yaptığı dansların olduğu bir video hazırlandı.

    Seçimin başladığı saatlerde kendisi için hazırlanan videonun birçok kişi tarafından paylaşılmasının ardından Trump da Twitter hesabından 'Oy ver' açıklamasıyla dans videosunu yayınladı.

    'OY VER' DANSI

    Trump, dans ettiği görüntülerin ABD'li müzik gurubu Villiage People'ın 'Y.M.C.A' şarkısıyla montajlanmış halini, 'Vote, Vote, Vote' (Oy ver, oy ver, oy ver) açıklamasını yaparak paylaştı.

    ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Oy ver' dansı VİDEO


    MİLYONLAR İZLEDİ

    Yorumcular tarafından ABD'nin en kritik seçimi ilan edilen seçimlerde Cumhuriyetçi Donald Trump'ın dans videosu, milyonlarca kişi tarafından izlendi.

    ABD Başkanı Donald Trump ın Oy ver dansı #1

    ABD Başkanı Donald Trump ın Oy ver dansı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir