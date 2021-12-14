ABD Başkanı Joe Biden Finlandiya lideriyle görüştü

Liderlerle telefon diplomasisini arttıran ABD Başkanı Joe Biden'ın, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile telefonda görüştüğü ve ikilinin Rusya'nın askeri hamlelerini ele aldığı açıklandı.

ABD Başkanı Joe Biden ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

RUSYA'NIN ASKERİ HAMLELERİ KONUŞULDU

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Rusya'nın Ukrayna sınırına yaptığı askeri yığınak konusunda duydukları endişeyi dile getiren iki lider, bölgedeki gerginliğin azaltılması için transatlantik çabaların önemini vurguladı.

BIDEN, F-35 ALAN FİNLANDİYA'YA TEŞEKKÜR ETTİ

Biden, F-35 savaş uçaklarını satın almayı tercih ettiği için Finlandiya'ya teşekkür etti ve bu satın alımın iki ülke arasında gelecek yıllarda daha güçlü ilişkilerin temelini atacağını dile getirdi.