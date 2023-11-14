ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'deki hastanelerin korunması gerektiğini söyledi İsrail'in saldırılarının devam ettiği Gazze'deki hastanelerin korunması gerektiğini belirten ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'den daha az müdahale beklediğini ifade etti.

AA & Ensonhaber

Oval Ofis'te gazetecilerin İsrail ordusunun Gazze'deki sivilleri ve sağlık kuruluşlarını hedef almasına yönelik sorularını cevaplayan ABD Başkanı Joe Biden, "Bildiğimiz gibi olup bitenlerle ilgili endişelerimi dile getirmekten çekinmedim. Umudum ve beklentim hastanelere yönelik müdahale eylemlerinin daha az olması ve İsraillilerle temas halinde kalmamızdır" dedi.

Beyaz Saray'da eşi Jill Biden ile birlikte bir kadın sağlığı araştırma girişimine imza attığı sırada konuşan Biden, "Bu yüzden biraz umutluyum ancak hastanelerin korunması gerekiyor" ifadesini kullandı.

DSÖ: Şifa Hastanesi'nde durum çok vahim

İsrail, Hamas tarafından kullanıldığı iddiasıyla Şifa Hastanesi'nin yakın çevresine geçen haftadan bu yana ağır saldırılar düzenlerken Hamas İsrail'in bu iddiasını sürekli olarak reddediyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, sosyal medya hesabından, "Şifa Hastanesi'nde durum çok vahim. Hasta ölümlerinde feci oranda artış var. Ne yazık ki hastane, artık hastane olarak hizmet veremiyor" değerlendirmesinde bulunmuştu.