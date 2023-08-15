ABD Başkanı Joe Biden'dan Hawaii'deki yangınla ilgili açıklama ABD Başkanı Joe Biden, Hawaii'de yaşanılan felaketle ilgili "ABD'de bir asırdır uzun süredir gerçekleşen en ölümcül orman yangını" dedi.

AA & Ensonhaber

Her geçen gün artan sayıda ölümün yaşandığı ABD'nin Hawaii eyaletindeki orman yangınları devam ediyor.

Önüne kattığı ne varsa küle çeviren alevler, eyalette hayatı durma noktasına getirdi.

Yangınlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 99'a yükselirken, ABD Başkanı Joe Biden tatiliyle gündemdeydi..

Son olarak Delaware eyaletindeki Rehobot Plajı'nda görüntülenen Biden, tatile ara vererek Wisconsin'in Milwaukee kentine geçti.

Burada ekonomi politikaları hakkında konuşan Biden, konuşmasına tutumuyla ilgili eleştirilerin yöneltildiği Hawaii'deki yangınlarla mücadele çabalarıyla başladı.

"En ölümcül orman yangını"

Biden, yangınların ABD'deki "bir asırdan uzun süredir gerçekleşen en ölümcül orman yangını" olduğunu belirterek, neden olduğu hasara ve ölümlerin çok olmasına işaret etti.

"En kısa sürede Hawaii'ye gideceğiz"

"Eşim Jill ile mümkün olan en kısa sürede Hawaii'ye gideceğiz." diyen Biden, eyalet valisiyle bu konuyu görüştüklerini söyledi.

Biden Hawaii'ye gitmek istediğini belirtti ancak devam eden arama kurtarma çalışmalarını da kesintiye uğramamasından emin olmak istediği mesajını verdi.

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700 dolarlık ödeme yapılacağını da belirtti

Yangınlar nedeniyle yerlerinden olan kişilere de hane başına bir defaya mahsus 700 dolarlık ödeme yapılacağını duyuran Biden, Acil Durum Yönetimi Ajansının (FEMA) afetzedeler için çalışmalarından bahsetti.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Olivia Dalton, hafta sonu Maui'deki yangınlarda artan ölü sayısıyla ilgili yorumu sorulduğunda "Yorumum yok." demesi ve daha sonra da konuyla ilgili sorulara yanıt vermemesi üzerine oldukça eleştirilen Biden'ın, Hawaii'yi ne zaman ziyaret edebileceğiyle ilgili "aktif görüşmeler" yaptıklarını söylemişti.

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Ölü sayısının artması bekleniyor

Öte yandan, ABD'nin Hawaii eyaleti son bir haftadır orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

99 kişinin hayatını kaybettiği yangınlar, bugüne kadar eyalet tarihindeki "en ölümcül doğal afet" olarak kayıtlara geçerken ölü sayısının artması bekleniyor.