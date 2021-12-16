ABD Başkanı Joe Biden, Kennedy’nin kızını Avustralya Büyükelçiliği’ne aday gösterdi

Başkan Joe Biden, 1963’te suikaste uğrayan 35'inci ABD Başkanı John F. Kennedy’nin kızı Caroline Kennedy’yi, Avustralya Büyükelçiliği için aday gösterdi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD Başkanı Joe Biden yeni büyükelçi adaylarını belirledi.

Uzun süredir boş olan ABD'nin Canberra Büyükelçiliği’ne, 1963'te uğradığı suikast sonucu yaşamını yitiren 35'inci ABD Başkanı John F. Kennedy'nin kızı Caroline Kennedy aday gösterildi.

SUİKASTA İLİŞKİN YENİ BELGELER YAYINLANDI

Öte yandan Caroline Kennedy'nin adaylık duyurusunun, Biden yönetiminin Kennedy suikastına ilişkin yaklaşık 1500 yeni belge yayınladığı gün yapılması da dikkatlerden kaçmadı.

Ayrıca Biden, ABD'nin Belize Büyükelçiliği için de iki olimpiyat madalyası sahibi buz patenci ve diplomat Michelle Kwan'ı aday gösterdi.

Senatodan onay almaları durumunda Kennedy Canberra'da, Kwan da Belmopan'da görevlerine başlayacak.

TOKYO BÜYÜKELÇİLİĞİ GÖREVİ YAPTI

Caroline Kennedy, eski ABD Başkanı Barack Obama tarafından 2013'te ABD'nin Tokyo Büyükelçiliği görevine atanmış, 2017'de görevini tamamlayarak ülkesine dönmüştü.